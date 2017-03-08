Tornacı Tuba Usta ''Altay tankı''nın motoruna talip

Konya'da 4 yıl önce küçük bir dükkanda tornacılık yapmaya başlayan ve azmiyle yedek parça imalatı üzerine kurduğu fabrikanın patronu olan Tuba Gönül, Altay tankının motorunu yapmak istiyor.



Gönül "Bir gazetede 'Altay tankı yapıldı ama motoru yapılmadı' başlıklı bir haber gördüm. Bu benim zoruma gitti. 'Türkiye'de ilk defa kamyonların silindir kapağını ürettim, motor neden yapılmasın ki?' diye düşündüm. Altay tankının motoruna talibim. Eğer bana 'motoru yap' denilirse büyük bir yüreklilikle hiçbir bedel almadan Altay tankının motorunu işleyip teslim edebilirim" dedi.

Konya'da 4 yıldır Otomobil parçası imalatı yapan Tuba Gönül, Altay tankının motorunu üretmek için gönüllü oldu.

Tuba Gönül'ün (32) hayatı, 5 yıl önce eşi Cemal Gönül'ün beyninde tümör tespit edilmesi üzerine bir anda değişti.

Sanayide işçi olarak çalışan Cemal Gönül, 2012 yılında beyin ameliyatı geçirdi. Eşinin işten çıkarılması üzerine evin yükünü omuzlayan Tuba Gönül, arabasını satarak aldığı makine ile 100 metrekarelik dükkanda fason olarak yedek parça imalatına başladı. 8 çalışanı ile 670 metrekarelik iş yerinde üretime devam eden Gönül, bu yıl hayali olan kamyonlar için silindir kapağı üretmeyi başardı.

"ÜRÜNÜN YERLİ KORUMASINI VE PATENTİNİ ALDIM"

Gönül, yıllar önce sanayi işine girdiği için ailesi ve çevresinin kendisine destek olmadığını, şimdi ise takdir edildiğini söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce Devlet Demiryollarının ihaleli işini aldıktan sonra işini büyüttüğünü belirten Gönül, "Şu an 3 yatay işleme merkezinde 8 çalışanımla fason imalata devam ediyorum. Bu işe başladığımda kamyonetlerin silindir kapağını üretme hedefim vardı. Hayalimi çok şükür gerçekleştirdim. Yaptığım silindir kapağının Türkiye'de üretimi yok. Ürünün yerli korumasını ve patentini aldım." diye konuştu.

Gönül, çevresindekilerin kendisine "Neden silindir kapağı ürettin?" diye sorduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Eşim silindir kapağı üreten bir yerde çalışıyordu. Eşimi işten çıkardığı için silindir kapağı üretip patronunun karşısına çıkmak istiyordum. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Ürettiğim silindir kapağı her yıl yurt dışından yaklaşık bin adet ithal ediliyor. Benim hedefim yılda 500 silindir kapağı üretmek. Bu gerçekleştiğinde ekonomiye çok büyük getirisi olacak. Yerli üretim kullanıldığı zaman ülkemize milyonlar girecek. Yaklaşık 500 bin lira yatırım yaptım. Türkiye'nin ürettikçe güçleneceğine inandığım için korkmadım ve üretime başladım. Yurt dışından alınan silindir kapağı yılda iki kere çatlıyor. Ürünü kendileri kazanacak şekilde yapmışlar ama ben Türkiye'ye yakışan sağlam bir ürün yaptım."

Gönül, İtalya ve Almanya'daki firmalar ile görüşmeleri olduğunu, görüşmeler tamamlandığında ilk ihracatı gerçekleştireceğini vurguladı.

Almanya'dan ithal ederken ihraç eder hale gelineceğini anlatan Gönül, ürünün 6-9 Nisan tarihlerinde İstanbul'da bir fuarda sergileneceğini dile getirdi.

"ALTAY TANKININ MOTORUNA TALİBİM"

Gönül, son dönemde Altay tankının motoruna ilişkin birçok açıklama ve yorumlar yapıldığını anımsattı.

Bir gazetede gördüğü "Altay tankı yapıldı ama motoru yapılmadı" haberi üzerine duyduğu üzüntüyü ifade eden Gönül, şunları kaydetti:

"Bu benim zoruma gitti. 'Türkiye'de ilk defa kamyonların silindir kapağını ürettim, motor neden yapılmasın ki?' diye düşündüm. Altay tankının motoruna talibim. Eğer bana 'motoru yap' denilirse büyük bir yüreklilikle hiçbir bedel almadan Altay tankının motorunu işleyip teslim edebilirim. 'Türkiye'de üretilemez' diye bir şey yok. Şu anda biz dış güçlerin baskısı altındayız fakat Türk milleti buna kolay kolay boyun eğecek bir millet değil. Bu aşamadan sonra ülkeme en büyük katkım imalata devam etmek olacaktır. Sanayide çalışmak elbette ki daha zor ama ben işimi severek yapıyorum. Gece fabrikaya gelip tezgahları çalıştırırım, iş bittikten sonra da arabamda yatarım. Biz işimize, ekonomimize sahip çıkmazsak dışardan kimse sahip çıkmaz. Ülkemizin kıymetini bilmeliyiz."