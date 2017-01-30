YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİDEN AÇILDI

Trablus Büyükelçiliği yeniden açıldı

Türkiye'nin 2014'te kapattığı Trablus Büyükelçiliği yeniden faaliyete geçti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye'nin 2014'te güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle tahliye ettiği Trablus Büyükelçiliğinin bugün çekirdek kadroyla faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen yıl 30 Mayıs'ta Trablus ziyareti sırasında, 2014'te güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle tahliye edilen Trablus Büyükelçiliğinin tekrar açılmasına yönelik sürecin başlatıldığı hatırlatıldı.

Çalışmalarını bugüne kadar Tunus'ta sürdüren Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ın gözetiminde yürütülen büyükelçiliğin yeniden açılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, büyükelçiliğimizin faaliyetleri ilk aşamada çekirdek kadroyla bugün başlatılmıştır.

Bugüne kadar çalışmalarını kesintisiz sürdüren Misurata Başkonsolosluğumuzun yanı sıra Trablus Büyükelçiliğimizin de yeniden faaliyete geçmesiyle ülkemiz Libya’daki mevcudiyetini güçlendirmiş olmaktadır.

Libya’yla yakın tarihi, kardeşlik ve dostluk bağlarımız ve Libya halkının tüm kesimlerini kucaklayan yaklaşımımız çerçevesinde Büyükelçiliğimizin yeniden faaliyete geçmesi ülkemizin Libya’da barış ve istikrarın tesisi ile yeniden inşa çabalarına daha güçlü destek sağlamasına katkıda bulunacaktır.

Türkiye, Libya Siyasi Anlaşması temelinde barış ve uzlaşı yönünde atılacak adımlara yönelik katkılarını ve kardeş Libya'nın toprak bütünlüğü ile ulusal birliğini güçlü biçimde desteklemeyi sürdürecektir."

AA
259
Müjdat Gezen'in Atatürk anısıMüjdat Gezen'in Atatürk anısı
Çöplükte bulduğu çantadan öyle şeyler çıktı ki...Çöplükte bulduğu çantadan öyle şeyler çıktı ki...
Ensesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktıEnsesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktı
Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !
3 katlı ince bina görenleri şaşırtıyor3 katlı ince bina görenleri şaşırtıyor
Sosyal medya sapığı kameraya yakalandıSosyal medya sapığı kameraya yakalandı
Korkunç olayda emlakçıya ceza geldiKorkunç olayda emlakçıya ceza geldi
Beyoğlu'nda yaşanan kavga kamerada !Beyoğlu'nda yaşanan kavga kamerada !
Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretinden karelerHulusi Akar'ın Kardak ziyaretinden kareler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS