Trabzon'da DEAŞ operasyonu !

Trabzon'da 3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu 10 kişi DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Özel Harekat timleri, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Zambak ve Elvan Sokak'ta, Suriye uyruklu sığınmacıların yaşadığı evlere baskın yaptı. 3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskında DEAŞ terör örgütü mensubu olduğundan şüphelenilen 10 Suriye vatandaşı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ünün üst düzey sorumlu olduğu sanılıyor.

Operasyon sırasında Çevik Kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemlerini aldı. Gözaltına alınan şahıslar Trabzon Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgulanmaya başlandı.

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