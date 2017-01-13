Trabzon'da öğretmenlere FETÖ tutuklaması

Trabzon Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) Ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütünün okulu olarak bilinen ve bir süre önce kapanan Özel Alparslan Koleji'ne yönelik yapmış olduğu operasyonda gözaltına alınan 52 öğretmenden 36'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Özel Alparslan Koleji ortakları ve öğretmenlerine yönelik operasyon düzenledi. Bu operasyonlar kapsımdan okulun ortaklarından ve terör örgütüne finansal destek sağlayan 7 iş adamının firarı olduğu ortaya çıktı. 5 öğretmeninde bulunamadığı öğrenildi. Aynı dosya kapsamında gözaltına bulunan 52 öğretmenin 36'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bahçecik Cezaevi'ne gönderilirken, 16 kişinin de Adli Kontrol ile serbest kaldığı öğrenildi.

Tutuklananların arasında Özel Alparslan Kolejinin Genel Müdürü Fikret D.'nin de bulunduğu belirlendi. Cemaat yapılanmasını içerisinde okul öğretmenlerinden sorumlu "Serrehber" adı verilen Ali E.'nin de tutuklananlar arasında yer aldığı bilgisine ulaşıldı.