Trafik cezalarının tebliğine mola verildi

Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da referanduma gidilecek olması, kamuda birçok ‘'Pembe tedbirin'' alınmasına neden oldu.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre kırmızı ışık ihlali, radar, hız sınırı gibi gerekçelerle plakaya kesilen cezalar tebliğ edilmiyor ve bekletiliyor.

Öte yandan özellikle Karadeniz bölgesindeki bazı illerde belediyelerin kurduğu ve “Tuzak'' olarak nitelenen sisteme yakalanan araçlar için, hız sınırı ihlali nedeniyle arka arkaya gönderilen cezalar da büyük tepkiye neden olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun göreve gelmesinden sonra Karadeniz Bölgesi'ndeki hız sınırı sistemleri kapatıldı. Sürücülere artık hız sınırı cezası yazılmıyor. Türkiye'nin birçok noktasında hız sınırıyla ilgili sistemler 16 Nisan'a kadar kapatılırken, referandumdan sonra nasıl bir yol izleneceği ise şimdilik bilinmiyor.