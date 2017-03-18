Trafik ışıklarında yeni düzenleme

İBB tarafından hayata geçirilen kademeli yaya geçidi düzenlemesiyle, araçların kırmızı ışıkta bekleme süresi azalırken, yayaların da güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesi sağlanıyor.

SADECE YAYANIN GEÇİŞ YAPTIĞI KISIMDAKİ TRAFİK DURACAK

Bu düzenlemeyle birlikte, trafiğin geliş ve gidiş yönündeki trafik ışıkları birbirinden bağımsız olarak çalışıyor. Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya, trafik butonuna bastığında sadece geçiş yaptığı kısımdaki araçlar duruyor. Diğer yöndeki araçlar gereksiz yere durmak zorunda kalmıyor. Yaya, refüje yapılan bekleme alanına geldiğinde yeniden butona basarak, yine sadece geçiş yaptığı kısımdaki trafiği durdurmuş oluyor. Böylece, yaya refüje gelene kadar trafiğin diğer yönü boş yere beklemiş olmuyor. Bu uygulama sayesinde trafik çift yönlü olarak durmadığı için araçların ışıkta bekleme süresi azalmış oluyor.

İSTANBUL GENELİNDEKİ TÜM SİNYALİZE KAVŞAKLARDA UYGULANACAK

Şimdiye kadar 100'ün üzerinde kavşakta uygulanan Kademeli Yaya Geçişi Düzenlemesiyle; bir yönden butona basan yayanın geçişini tamamlayabilmesi için orta refüjde bulunan bekleme alanında tekrar butona basması gerekiyor. Bununla birlikte, okul gibi yaya yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda, bir yönden butona basarak geçişe başlayan yayanın, refüje geldiğinde yeniden butona basmasına gerek kalmadan, sistem otomatik olarak çalışarak trafiği durduruyor. Kademeli yaya geçişlerinde, yayaların güvenliğinin sağlanması amacıyla refüjlere yapılan yaya bekleme alanları, engelli yaşlı ve çocukların da ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı. Düzenlemenin İstanbul genelindeki tüm sinyalize kavşaklarda yapılması planlanıyor.