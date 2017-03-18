SON DAKİKAHAVALİMANINDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI !
  • İzmir'de ortaokulda çıplak arama skandalı
  • Trafik ışıklarında yeni düzenleme
  • AK Parti'nin anketi: Hayırcı AK Partililerin oranı belli oldu
  • Sosyal medyada bombalı eylem alarmı !
  • ''Eli silah tutan Suriyelileri, Suriye'ye göndereceğiz''
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TRAFİK IŞIKLARINDA YENİ DÜZENLEME

Trafik ışıklarında yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sinyalize kavşaklarda Kademeli Yaya Geçişi Düzenlemesini hayata geçiriyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İBB tarafından hayata geçirilen kademeli yaya geçidi düzenlemesiyle, araçların kırmızı ışıkta bekleme süresi azalırken, yayaların da güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesi sağlanıyor.

SADECE YAYANIN GEÇİŞ YAPTIĞI KISIMDAKİ TRAFİK DURACAK

 

Bu düzenlemeyle birlikte, trafiğin geliş ve gidiş yönündeki trafik ışıkları birbirinden bağımsız olarak çalışıyor. Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya, trafik butonuna bastığında sadece geçiş yaptığı kısımdaki araçlar duruyor. Diğer yöndeki araçlar gereksiz yere durmak zorunda kalmıyor. Yaya, refüje yapılan bekleme alanına geldiğinde yeniden butona basarak, yine sadece geçiş yaptığı kısımdaki trafiği durdurmuş oluyor. Böylece, yaya refüje gelene kadar trafiğin diğer yönü boş yere beklemiş olmuyor. Bu uygulama sayesinde trafik çift yönlü olarak durmadığı için araçların ışıkta bekleme süresi azalmış oluyor.

İSTANBUL GENELİNDEKİ TÜM SİNYALİZE KAVŞAKLARDA UYGULANACAK

Şimdiye kadar 100'ün üzerinde kavşakta uygulanan Kademeli Yaya Geçişi Düzenlemesiyle; bir yönden butona basan yayanın geçişini tamamlayabilmesi için orta refüjde bulunan bekleme alanında tekrar butona basması gerekiyor. Bununla birlikte, okul gibi yaya yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda, bir yönden butona basarak geçişe başlayan yayanın, refüje geldiğinde yeniden butona basmasına gerek kalmadan, sistem otomatik olarak çalışarak trafiği durduruyor. Kademeli yaya geçişlerinde, yayaların güvenliğinin sağlanması amacıyla refüjlere yapılan yaya bekleme alanları, engelli yaşlı ve çocukların da ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı. Düzenlemenin İstanbul genelindeki tüm sinyalize kavşaklarda yapılması planlanıyor.

684
-
FETÖ'cü polis müdürünün kızının evinden bakın neler çıktıFETÖ'cü polis müdürünün kızının evinden bakın neler çıktı
Askerde PKK propagandası !Askerde PKK propagandası !
Aşk yaşadığı yengesi mesaj atmış: Hadi artık bitir işiniAşk yaşadığı yengesi mesaj atmış: Hadi artık bitir işini
MHP'li Atila Kaya'dan şok sözlerMHP'li Atila Kaya'dan şok sözler
Bilirkişiler kriptolu telefonların dinlenebileceğini belirlediBilirkişiler kriptolu telefonların dinlenebileceğini belirledi
Neçirvan Barzani'den olay sözlerNeçirvan Barzani'den olay sözler
Deniz Baykal peygamber açıklamasını böyle savunduDeniz Baykal peygamber açıklamasını böyle savundu
İçişleri Bakanı: Hadi boğun da görelimİçişleri Bakanı: Hadi boğun da görelim
Papaza cinsel istismar davası !Papaza cinsel istismar davası !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS