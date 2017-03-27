  • Dışişleri Bakanı'ndan son referandum anketi
  • Yunan hastalar Türkiye'ye geliyor
  • Erdoğan: Galatasaray'ın kararını hafif buluyorum
  • Erdoğan noktayı koydu: ''İspat et istifa edeceğim''
  • Başbakan'dan flaş seçim barajı açıklaması

TRAFİK KAZASI CAN ALDI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Trafik kazası can aldı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'de meydana gelen kazada 1 çocuk öldü 5 kişi yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Edinilen bilgiye göre kaza, Erdemli-Ayrancı karayolu Çet Tepesi mevkisinde meydana geldi. Celal A. yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesine ait kamyon ile Erhan Koç yönetimindeki 33 N 5524 plakalı Otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 yaşındaki Defne Koç hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Erhan Koç (32) ile Fatma Koç (26), Yeşim Naz Koç (5), Emine Dingil (45) ve Maşide Sultan Dingil (24) ağır yaralandı. Yaralılar Mersin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
67
-
Türk bayrağına çirkin saldırıTürk bayrağına çirkin saldırı
Sedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklamaSedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklama
3 milyar dolarlık servet onlara kaldı3 milyar dolarlık servet onlara kaldı
Sahnede 'minik' küfür kriziSahnede 'minik' küfür krizi
Asena, internetteki cesur pozlarını sildirecekAsena, internetteki cesur pozlarını sildirecek
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: ''Buraya hainler bağlanamaz''Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: ''Buraya hainler bağlanamaz''
Skandal ! Tayt giydiler diye uçağa binemedilerSkandal ! Tayt giydiler diye uçağa binemediler
Kurtulmuş yeni bir darbe bekliyor mu ?Kurtulmuş yeni bir darbe bekliyor mu ?
Diyanet İşleri Başkanı: Gençleri küpesiyle, dövmesiyle yargılamayınDiyanet İşleri Başkanı: Gençleri küpesiyle, dövmesiyle yargılamayın
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS