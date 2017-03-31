TRAFİK KAZASI CAN ALDI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

Trafik kazası can aldı: 1 ölü, 6 yaralı

Afyonkarahisar'da iki aracın birbirine çarpışması sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Afyonkarahisar-Şuhut karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden 26 yaşındaki Yılmaz Arslantürk yönetimindeki 20 AD 031 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Adil Erçin yönetimindeki 03 SE 033 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz Arslantürk öldü, diğer sürücüsü Adil Erçin ile araçlardaki Sultan Yaşar, İrem Yaşar, Hüseyin Alkoç, Hasan Şap ve Fatih Salim İnanır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yılmaz Arslantürk'ün cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga kondu.

DHA
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