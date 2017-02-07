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TRAFİK MAGANDALARI SARIYER'DE İŞBAŞINDA

Trafik magandaları Sarıyer'de işbaşında

Sarıyer Bahçeköy'de üç trafik magandası hem kendilerinin hem de yolda seyir halinde gidenlerin hayatlarını tehlikeye soktu.

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Yolda drift yapan magandalar, karşı şeritte de bu şovlarına devam edince o yönü kullanan sürücüler korku dolu anlar yaşadı.

Sarıyer Bahçeköy Yolu üzerinde hafta sonu gezintiye çıkan vatandaşlar üç trafik magandası yüzünden zor anlar yaşadı. Dar olan yolda yanlama hareketi yaparak tehlikeli şov yapan magandalar, şovlarına karşı yönde de devam edince terör estirdi. Karşı yola geçerek drift yapan bir maganda son anda aracını toplayarak o yönden gelen araca vurmaktan kurtuldu. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde magandalar yanlama hareketi yapıp karşı şeride geçiyor. Bu sırada karşı şeritten gelen araç zor anlar yaşarken, araca vurmaktan son anda kurtuluyor. Ardından magandalar terör estirerek yollarına devam ediyor.

İHA
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