Trafik sigortası sistemi değişiyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, NTV yayınında soruları yanıtladı. "Durum hissedildiği kadar kötü değil, öngördüğümüz kadar da güçlü değil" diyen Şimşek, referandum sonrası canlanmanın başlayacağını belirtti. Otomatik BES'te cayma hakkını kullananların yüzde 26 olduğunu açıklayan Şimşek, trafik sigortasında yeni model üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Fed'in faiz artışı tartışmalarına değinen Şimşek, "Faiz artışı bu yıl muhtemelen hızlanır. Piyasalar en azından martta bir artış öngörmüyor, düşük olasılık atfediyorlar. ABD'de enflasyon son yılların en yüksek düzeyine çıktı, işsizlik oldukça düşük. Faiz artışının olasılığı yükselmiş durumda, muhtemelen hızlanabilir diye genel bir kanı var. 2015 ve 2016'da 25 baz puanlık artış vardı. Beklentiler bu yıl faiz artışının dozunun yüksek olacağı şeklinde" dedi.

Şimşek, Türkiye'nin ilk 1,5 aydaki ekonomik performansıyla ilgili şunları söyledi: "Veriler ılımlı büyümeye işaret ediyor. Liranın değer kaybı ihracata yansımaya başladı. Bir miktar belirsizlik devam ettiği için yatırımlarda henüz güçlenme yok. Nisandan sonra yatırımlarda güçlenme başlar diye öngörüyoruz. İç tüketime gelince işaretler çok kötü değil. Ocak ayında vergi gelirlerine bakınca iç talebin ılımlı büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Durum hissedildiği kadar kötü değil, öngördüğümüz kadar da güçlü değil. Ilımlı büyümenin devam ediyor olması olumlu. Referandum belirsizliği kalktıktan sonra canlanma başlayacak."

İşsizlikteki artışı değerlendiren Başbakan Yardımcısı "İşsizlik önemli bir sorun. Tam bir seferberlik başlatıldı. Hükümet olarak yeni istihdamda bütün yükleri biz üstlendik. Ciddi teşvikler sunuyoruz. Yatırımların canlanması lazım. Ocak ayında ihracattaki artışı devam ettirebilirsek ilave yatırım talebi doğacak. Eğer sözler yerine getirilirse isihdamda çok güçlü artış olacak" dedi.

"REFERANDUM SONRASI EKONOMİ HIZLI TOPARLANABİLİR"

Mevcut verilerin ılımlı büyümeye işaret ettiğini kaydeden Şimşek, "Muhtemelen Türkiye teknik anlamda resesyona girmemiş olacak. Büyüme arzuladığımız düzeyde güçlü değil. Referandumun hemen ardından güçlü bir reform seferberliği ile ekonomi hızlı toparlanabilir. Çünkü temelde ciddi sorun yok" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ EKONOMİYİ OLUMLU ETKİLER"

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomiyi olumlu etkileyebileceğini belirterek şöyle devam etti: "Referandumdan evet çıkmazsa iki başlılık ileride büyük sıkıntılar yaratır. Türkiye bir hükümet krizi artık yaşamayacak. Millet doğrudan hükümeti seçecek. Beş yıl seçilmiş cumhurbaşkanı ekibiyle birlikte verdiği sözlerle reformlarla ülkenin önünü açabilecek. Meclis denetim görevini yapacak. Yasama da tamamen Meclis'in tekelinde olacak. Hem reform görünümü, hem öngörülebilirlik açısından bakılınca yeni sistem daha güçlü büyümeyi destekler."

"REFORMLARLA TÜRKİYE'YE FON AKIŞI OLUR"

Dolardaki seyri yorumlayan Şimşek şunları söyledi: "Merkez Bankası'nın faiz artışı kurda etkili oldu. Küresel yatırımcılar ocak ayında Türkiye'ye net bazda para koydu. Bu iki faktör etkiledi. Türkiye tekrar yüksek büyüme patikasına oturacaksa referandum belirsizliğinden sonra yatırımların güçlü artacağı, ihracatın güçleneceği resme bakınca daha dengeli bir büyümeden bahsediyorsunuz. Türkiye fon akışı olur, Fed faiz artırsa da olur. Önemli olan referandumu güçlü bir şekilde aradan çıkarmamız ve tekrar hızlı bir şekilde reformlar yapmak. Piyasalar şimdi öngörülebilirliğin artmasını, yatırımların hızlanmasını fiyatlayabilir."

"OTOMATİK BES'TEN ÇIKANLARIN ORANI YÜZDE 26"

Otomatik BES'teki son rakamları açıklayan Şimşek, "12 Şubat itibariyle 980 bin katılımcı var. Toplanan 98 milyon lira civarında. Cayma hakkını kullananların oranı yüzde 26. Oldukça yüksek rakam. Otomatik BES'e haksız ve olumsuz bir kampanya hissediyorum. Varlık fonu ile ilişkilendirilmek isteniyor. Böyle bir şey gündemde değil" dedi.

"ŞOFÖRÜN DE SİGORTALANMASI LAZIM"

Mehmet Şimşek trafik sigorta primlerinin düşmediği algısının yanlış olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: "Toplamda primlerde yüzde 20 düşüş var. Bu sektörde çok oyuncu var ve rekabet var. Yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Trafik sigortası zorunlu bir sigortadır. Sizin arabadan çok şoförün sigortalanması lazım. Arabanın sigortası var, deneyimsiz şoföre al sür diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim çalışıyorlar. İngiltere'de sürücünün sigortalandığı bir sistem. Sadece taşıt değil sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu primleri aşağı çeker."

"DÖVİZDE İLAVE AÇIK POZİSYONA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Reel sektörde çok ciddi bir döviz açığı pozisyonu olduğunu kaydeden Şimşek, "Bundan sonra bazı koşullar çerçevesinde buna ilave yeni açık pozisyonuna izin vermeyeceğiz. Ciddi bir döviz borcunuz varsa, açık pozisyona bakacağız izin vermeyeceğiz. Ancak şirketin ciddi döviz geliri varsa sorun olmayacak" diye konuştu.