Trafik sigortasında tavan ücret başlıyor

Araç sahipleri için zorunlu olan trafik sigortasının fiyatları son yıllarda hızlı yükselmişti. Fiyat artışının önü bir türlü kesilemedi. Çok fazla şikayet gelince sigorta şirketlerinin maliyetlerini azaltarak, fiyatların düşürülmesi amaçlandı. Bu kapsamda son 1 yılda birçok düzenleme yapıldı. Sigorta sektörü lehine atılan bütün bu adımlara rağmen poliçe fiyatlarında bir türlü istenen indirim olmadı.

TAVANI AŞAN TUTAR İADE

Posta'nın haberine göre sigortacılar maliyet artışlarını gerekçe gösterip indirim konusunda isteksiz davranınca 19 Mart’ta açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, araç sahibinin riskine göre 1 ila 7 arasında değişen tüm basamaklarda tavan fiyata geçileceğini, böylece fiyatların yüzde 30 düşeceğini duyurdu. Buna göre; sigortacılar, belirlenecek tavan fiyatın üzerine çıkamayacak, hatta tavanın üstünde kalan farkları iade edecekti.

SON 11 AY İÇİN GEÇERLİ

Düzenleme yürürlüğe girince, tavanı geçen poliçe bedelinin iadesinden ‘son 11 ay içinde trafik sigortası yaptıran veya poliçesinin bitimine en az 30 gün kalan tüm sürücüler’ yararlanacak. İadenin sigortacılara 3 milyar lira ilave yük getireceği hesaplandı. Bu da 7 milyarlık sektör sermayesinin neredeyse yarısı. Şirketlerin yöneticileri bu maliyet nedeniyle son 1 haftadır Hazine yetkilileriyle toplantı üzerine toplantı yapıyor.

İADEYE SICAK BAKILMIYOR

Alınan bilgiye göre; sigortacılar tavan uygulamasının ertelenmesi için bastırdı ancak Hazine geri adım atmadı. Sigortacılar bu sefer de iadenin iptali veya kapsamın daraltılmasını talep etti. Pazarlık devam ediyor. Sigortacılar, 3 milyarlık maliyetin sektörde dengeleri bozacağını kabul ettirirse, geriye dönük iade yapılmayacak. Ya da iadeyi son 11 ayda sigorta yaptıranlar değil de son 3 ay içinde sigorta yaptıranlar alabilecek.

16.3 MİLYON ARAÇ SAHİBİ

Tavan uygulamasının 1 Nisan’a yetişemeyebileceği ifade ediliyor. Geç de olsa yürürlüğe girecek. Mevcut uygulama aynen kalırsa pahalı sigorta yaptıranlar, poliçenin bitimine 30 gün kalana kadar poliçeyi iptal ettirip ucuzuyla yenileyebilecek. Böylece halen pahalı sigortası bulunun 16.3 milyon hususi araç sahibi poliçelerini tavan fiyata göre yenileyebilecek. Ayrıca, sigortacılar da poliçeyi iptal etmeden aradaki farkı iade edebilecek.