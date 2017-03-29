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''TRAVESTİ'' DİYEN ARKADAŞINI BIÇAKLADI ! MAHKEMEDE İSE...

''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...

Kayseri'de "travesti" diyen arkadaşını bıçaklayan kişi mahkemede bakın neler dedi.

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Kayseri'de kendisine 'travesti' diyen arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mağdur, "Benim dalağım alındı, bu iş ne olacak?" deyince, sanık, "Kendisi benim arkadaşım olur. Ben kendisine dalağımı, böbreğimi, her şeyimi vermek isterim" diye ağladı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık İ.K. (19) jandarma eşliğinde, şikayetçi mağdur M.C. (17) ise Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmada hazır edildi. Sanık İ.K. mahkemede sorgu ve savunmasında, "Parkta dolaşıyorken şakalaştık. Daha sonra tartışmaya başladık. Bana 'travesti' dedi. Ben de ona küfrettim. O da bana bıçak çekti, ayağıma salladı, pantolonumu kesti, korkmuştum. Ben de elimdeki bıçak ile rastgele salladım, neresine geldiğini bilmiyorum, yaralandığını gördüm. Orada bir adam vardı, ona ambulansı aramasını söyledim, oradan uzaklaştım. Bıçağı da Yıldırım Beyazıt'ta boş bir tarla vardı, oraya attım. Pişmanım arkadaşımdı, böyle olmasını istemedim" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMU ÖLÜME TERK ETTİ'

Mağdur M.C.'nin annesi G.C. ise ilk duruşmada, "Oğlumun dalağı alındı. Ben anneyim, kendimi şuan bile zor tutuyorum. Çocuğumu ölüme terk etti" dedi. 17 yaşındaki mağdur şikayetçi M.C. de, SEGBİS ile alınan ifadesinde "Bana kendisini yurttan çıkardıklarını ve kalacak yerinin olmadığını söyledi. Benim yanımda kalıyordu. Daha sonra parkta gezerken eliyle kafama vurdu. Ben de ona küfür ettim. Arkamı döndüm, uyuşturucu kullanmıştık, kafası güzeldi, arkamdan bıçakla vurdu. Bende de bıçak vardı, o bana vurduktan sonra ben de bıçağı salladım ama isabet etmedi. Şikayetçiyim, benim dalağım alındı, bu iş ne olacak?" şeklinde konuştu.

Bu sırada sanık İ.K., "Kendisi benim arkadaşım olur. Ben kendisine dalağımı, böbreğimi, her şeyimi vermek isterim" diye ağladı. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık İ.K., "Pişmanım, yüce adaletinize sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İ.K.'ye kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İHA
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