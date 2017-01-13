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TRAVESTİ VE HAYAT KADINLARINA ZEHİR SATAN ÇETEYE OPERASYON

Travesti ve hayat kadınlarına zehir satan çeteye operasyon

Bursa'da travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

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Bursa'da travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu madde temin ettikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından nefes kesen operasyonla yakalandı. Narkotik polisinin şahısların bulunduğu otomobile yaptığı operasyon güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Madde ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bilhassa travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu sattıkları iddia edilen çeteyi 3 ay boyunca takibe aldı. Önceki gece S.A.,R.P.,H.K. ve E.K. isimli şüphelerin içinde bulunduğu otomobilde yüklü miktarda uyuşturcu olduğu ihbarını alan ekipler, 16 plakalı otomobili takibe aldı.

Travesti ve hayat kadınlarına zehir satan çeteye operasyon

İstanbul yolu üzerinde seyrederken aniden tali yola giren otomobil, bir süre sonra polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Operasyonu yöneten polis amiri, zanlıların peşinden giden ekibine, "Allah sizi korusun diyerek" telsiz vasıtasıyla dua etti. Kaçan otomobilin önünü kesen polisler, arabadaki 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Travesti ve hayat kadınlarına zehir satan çeteye operasyon

Otomobilde yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca 5 adet kurusıkı tabanca ile şahısların kurusıkı tabancaları normal tabancaya çevirmede kullandıkları 1 adet pres makinesi ile mengene ve çok sayıda demir bilye ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye çıkarılan zanlılardan S.A.,R.P. ve H.K. tutuklanırken, E.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Travesti ve hayat kadınlarına zehir satan çeteye operasyon

İHA
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