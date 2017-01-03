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TREN ÇARPAN ÇİZGİLİ SIRTLAN ÖLDÜ

Tren çarpan çizgili sırtlan öldü

Sivas'ta tren çarpan çizgili sırtlan ölü bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, trenin çarpması sonucu arka bacak ve kuyruğu kopan çizgili sırtlanı ölü buldu. DNA tespiti için numune alınmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi'ne götürülen sırtlanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bilimsel amaçlar için değerlendirileceği belirtildi.

Tren çarpan çizgili sırtlan öldü

DHA
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