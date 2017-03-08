TRT canlı yayınında bayıldı

TRT Haber canlı yayınında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker konuştuğu esnada hemen yanında oturan Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal baygınlık geçirdi.

50 Anadolu kanalıyla birlikte TRT Haber’den canlı olarak yayınlanan, Anadolu Soruyor programında heyecanlı anlar yaşandı. Halk oylamasının ve anayasa değişikliğinin konuşulduğu programın konuğu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker olmuştu.

Program; Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Moderatörlüğü’nde gazeteciler, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık ve Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal’ın sorularıyla devam ediyordu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker konuştuğu esnada hemen yanında oturan Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal baygınlık geçirdi.

TRT Haber hemen reklamlara girerken, canlı yayında bayılarak koltuktan yere düşen Gazeteci Abdulkadir Ünal’a ilk müdahaleyi Genel Başkan Yardımcısı Eker ve yayında bulunan gazeteciler yaptı.

Daha sonra baygınlık geçiren Abdulkadir Ünal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa bir reklam arasının ardından TRT Haber’deki canlı yayın devam etti. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan baygınlık geçiren gazetecinin son durumu hakkında yayında seyircileri bilgilendirdi.

“İLK DEFA KARŞILAŞTIM”

İlk defa böyle bir şey yaşadığını ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, canlı yayında “Arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Şuuru açıktı. Büyük bir ihtimalle gribal enfeksiyon geçirmiş. Yorgunmuş da. Bu nedenle baygınlık geçirmiş olabilir. Ben de ilk defa böyle bir şey yaşadım. Gazeteci arkadaşlarımız çok yoğun ve yüksek tempoda çalışıyorlar. Çalışma şartları ağır, aslında böyle zamanlarda daha derinlemesine hissediyoruz sağlığı.

Günlük hayatta herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Sağlıklı günler diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Seyircilerimiz merak etmesin. Arkadaşımız hastanede, tedavisi sürüyor” açıklamasını yaptı.

Program bu açıklamanın ardından sona erdi.