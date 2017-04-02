TRT MÜZİK'TE FETÖ SKANDALI

TRT Müzik'te FETÖ skandalı

TRT Müzik'te Ahmet Özhan'ın FETÖ elebaşı Gülen'in şiirinden bestelenen şarkıyı söylediği görüntülerin yayınlanması ortalığı karıştırdı.

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TRT Müzik’te Ahmet Özhan’ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in şiirinden bestelendiği belirtilen “Hüzünlü Gurbet” şarkısını söylemesinin ardından TRT Müzik yaşanan tartışmalara dair açıklamada bulundu. Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından TRT Müzik, Twitter üzerinden açıklama yaptı ve özür diledi. Açıklamada  “2005’te yapılan programın tekrarında sehven yayınlanmıştır” denildi.

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