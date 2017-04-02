TRT Müzik'te FETÖ skandalı

TRT Müzik’te Ahmet Özhan’ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in şiirinden bestelendiği belirtilen “Hüzünlü Gurbet” şarkısını söylemesinin ardından TRT Müzik yaşanan tartışmalara dair açıklamada bulundu. Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından TRT Müzik, Twitter üzerinden açıklama yaptı ve özür diledi. Açıklamada “2005’te yapılan programın tekrarında sehven yayınlanmıştır” denildi.
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