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TRT RESMEN AVRUPA’DAN AYRILDI

TRT resmen Avrupa’dan ayrıldı

TRT, 8 yıldır en büyük ortaklarından olduğu Euronews'ten Bakanlar Kurulu kararı ile ayrıldı.

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1991’deki körfez savaşı sonrası ABD merkezli CNN kanalına ‘alternatif’ olarak kurulan ve TRT’nin de 2009 yılında katıldığı uluslararası yayın kuruluşu Euronews SA’da ile yapılan ortaklık resmen bitti. Bakanlar Kurulu kararı ile TRT, en büyük dördüncü hissedarı olduğu Euronews’ten resmen ayrıldı.

TRT 2009 YILINDA KATILMIŞTI

TRT, Şubat 2009’da Euronews ile sağladığı anlaşma ile kanalın bir hissedarı haline gelmiş ve kanalın denetim kurulu olan SOCEMIE’ye katılmıştı. TRT bu anlaşma ile satın aldığı %15,70 hisse ile France Télévisions (25.37%), RAI (22.84%) ve RTR (16.94%) kanallarından sonra dördüncü ana hissedar konumuna gelmişti. Euronews, Türkçe olarak ilk yayınını ise 30 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirmişti.

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