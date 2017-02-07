TRT'de 18 milyon TL'lik ''akılalmaz'' iddia

CHP İzmir Milletvekili Atila Serter, TRT ile ilgili çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. TRT'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ve toplu sözleşme hükümlerini yok sayarak 2015 yılında çalışanlarına giyim yardımı adı altında tam 18 Milyon TL'lik para dağıttığını iddia etti. Serter "giyim yardımı"nın sadece sadece yayında ve verici istasyonlarda çalışan personele yapılması gerekirken bu yardımın tüm personele yapıldığına dikkat çekti. Serter'in en çok dikkat çeken iddialarından biri de bu yardımın "giysi" olarak yapılması gerekirken "nakit" olarak yapıldığı iddiası.

İşte Serter'in konuyla ilgili açıklaması:

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) yönetimi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ve toplu sözleşme hükümlerini yok sayarak, çalışanlarına giyim yardımı adı altında 2015 yılında 18 milyon TL para dağıttı. Alınan karar gereğince “Yalnızca yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele” yapılması gereken giyim yardımı, tüm personele yapıldı. Üstelik, belirli kadrolara yalnızca giysi olarak yapılması gereken yardım, hukuki dayanağı olmaksızın genişletilerek tüm personele nakit olarak yapıldı.

7 bin 473 kişinin çalıştığı kurumda, giyim yardımı adı altında 2014 yılında 10 milyon 400 bin liralık ödeme yapılırken, bu rakam 2015 yılında yüzde 70,7 oranında artarak 18 milyona (eski parayla 18 trilyon) çıktı. Maaş ortalamasının 6 bin 629 lira olduğu kurumda, 2015 yılında kişi başı 2 bin 408 lira daha ek para verildi.

Sayıştay raporlarına yansıyan tespitlere göre “Toplu sözleşme ile Kurumun “yayında ve verici istasyonlarında çalışan personeline” ayni olarak giyim yardımı verilmesine yönelik kısıtlayıcı hükümlerine rağmen Kurumda çalışan tüm personelin doğrudan ve dolaylı olarak yayın hizmetinde bulunduğuna dair gerekçeler ileri sürülmek suretiyle tüm kurum personeline giyim yardımının ‘para’ olarak ödendiği görülmüştür” denildi. Sayıştay denetçileri, son üç yıldır ısrarla uyardığı bu durumun TRT yönetimi, Maliye Bakanlığı ve yetkili sendika tarafından bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

"TARAFLI RADYO TELEVİZYON"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, vatandaşın parasıyla ayakta duran TRT yönetiminin ‘akıl almaz’ işlere imza attığını söyledi. Daha önce yaptığı açıklamada TRT’nin 147 milyon zarar ettiğini dile getiren Sertel, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olmaktan çıkan TRT’nin artık ‘Taraflı Radyo ve Televizyon’ olarak anılmaya başladığın söyledi.

Sayıştay raporlarını incelediğini ve neresinden tutarsanız tutun TRT yönetiminin uyguladığı politikaların elinizde kaldığını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

“2013 yılından bu yana yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele giyim yardımı yapan TRT yönetimi, usul ve esaslara aykırı hareket ediyor. Dış yapımlara milyonların aktarıldığı kurumda çalışanlara da elbette yardım yapılsın ancak bunlar kanuna nizama aykırı yardımlar olmasın. TRT yönetimi alacağı basit kararlarla bu yardımları hukuki olarak yapabilir. Ancak Sayıştay’ın tüm uyarılarına ve geçen yıl Alt Komisyon toplantısında bizim yaptığımız uyarılara rağmen bu konuda somut bir adım atılmış değil. Sadece belirli görevdeki personele yapılması gereken giyim yardımı TRT yönetimi tarafından hem para olarak yapılıyor hem de tüm personeli kapsayacak şekilde genişletiliyor. Şöyleki; 2014 yılında giyim yardımı adı altında tüm personele 10 milyon 400 bin lira para yardımı yapılıyor. Bu rakam 2015 yılında yüzde 70,7 oranında artarak 18 milyon liraya çıkıyor. 2015 yılı sonu itibarıyla 7473 kişinin çalıştığı kurumda kişi başına 2 bin 408 lira giyim yardımı adı altında ek para veriliyor. Sayıştay, bu konuda TRT yönetimini son 3 yıldır ciddi şekilde uyarmasına rağmen TRT yönetimi tarafından hiçbir adım atılmadığı gibi yapılan yardım miktarı da her geçen yıl artış gösteriyor.”

"HALKIN PARASI HOVARDACA HARCANIYOR"

Sayıştay denetçilerinin bu konuyu 2013, 2014 ve 2015 denetim raporlarına yansıttığını ve personele hukuksuz bir şekilde ödenen bu paraların tahsilini istediğini vurgulayan CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, “Kurumda yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele giyim yardımı verilmesi konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi hususunda; bu konudaki toplu sözleşme hükümleri esas alınarak, giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından nihai hale getirilerek çözüme ulaştırılması öneriliyor. Sayıştay, dış yapımlar konusunda da TRT’yi sürekli uyarıyor ancak TRT yönetimi ise tüm bu uyarılara kulak tıkayarak, dış yapımlara 1 milyara yakın para aktarıyor. Halkın parasını hovardaca harcamaya devam ediyor” diye konuştu.

Atila Serter

CHP İzmir Milletvekili