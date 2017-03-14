TRT'nin profesörü fizikçi çıktı

TRT 1’de, hafta içi her gün, ‘aile sorunlarına’ ilişkin program yapan Zafer Akıncı’nın, psikoloji eğitimi almadığı ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fizik bölümü mezunu Akıncı için, TRT’nin internet sitesindeki duyuruda, ‘Doktor’ bile denildiği görülüyor. ‘Gelişim psikoloğu’, ‘aile danışmanı’ ve ‘insan kaynakları uzmanı’ gibi birçok ‘unvan’ kullanan ve TRT’de hâlâ program yapmaya devam Akıncı için, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvuru yapıldı. Başvuruya cevap veren BİMER, Akıncı’nın sağlık meslek grubunun bir mensubu olmadığını kaydederek, Akıncı hakkında idari ve adli işlemlerin başlatıldığını ifade etti. BİMER tarafından gönderilen yazıda, Akıncı’nın izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiğinin tespit edildiğinin de altı çizildi.

UĞURLU: TEHLİKELİ BİR DURUM

Psikolog Dr. Ozanser Uğurlu, ‘meslek danışmanlığı’ yaptığını iddia eden Beki İkala Erikli’nin, psikolojik problemleri olan bir danışanı tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, “Zafer Akıncı’nın yanlış bilgilendirmeleri sonucunda, evde ve toplumsal hayatta problemler yaşanabilir, bu da en tehlikeli durumdur. Zafer Bey, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bunun doğru ya da yanlış olduğunu değerlendirebilecek bilgi sahibi değil. Yaptığı şey insanların hayatını etkileyebilir. Melek danışmanlığı yapan kişinin öldürülmesi bunun örneğidir” diye konuştu.

BELGEYE SAHİP DEĞİL

Psikolog Dr. Uğurlu, Akıncı’nın çok uzun zamandır bu işi yaptığının altını çizerek, “Televizyonlara da ilk kez çıkmıyor. Psikologlar Derneği’nin bir meslek odası gibi yetkisi olmadığı için, bu tip durumlara müdahale edilemiyor. Ama Zafer Bey’in doktor olup olmadığı tartışmasından önce, yapılan çift terapisini ekranlara çıkarmak, etik mi değil mi sorusundan başlamak gerekiyor. Zafer Bey’in, bu konulara ilgisi olabilir, seviyor da olabilir hatta televizyonlarda bunu anlatabilecek becerisi de olabilir. Fakat bu durum tamamen etik dışı, çünkü Akıncı yetkinliğini ispat edebilecek bir belgeye sahip değil” ifadelerini kullandı.

MESLEĞE ZARAR VERİYOR

Psikolog Dr. Ozanser Uğurlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Psikolojideki alt dallar bellidir ve bunlarda uzman olabilmek için yüksek lisans ve doktora yapmak gerekir. Zafer Bey, bunların her birinde yüksek lisans ve doktora yapmış mı? Hayır, yapmamış. O yüzden kendi kendine unvan vererek bir şeyler yapıyor ama yaptığı şey insanlara zarar verebilir. Televizyonlarda bilgisi olmayan birçok insan konuşuyor fakat bu durum insan psikolojisiyle ilgili. Zafer Bey sadece doktor unvanı kullanıyor ama ne doktoru? Bu konuda daha hassas olunmalı. Zafer Bey’in orada yaptıkları yorumları ve yapılanları da doğru bulmuyorum. Bu bizim mesleğimize zarar veriyor.”