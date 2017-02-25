TRT'nin yeni dizisindeki şok tokat sahnesi

Abdülhamid'in İngiliz elçiye tokat attığı sahne sosyal medya paylaşılırken tokat sahnesinin gerçek olup olmadığı tartışma yarattı.

İşte o tokat sahnesi...

Öyle ki o dönemde Abdülhamid'in elçiye tokat atması değil, Rus konsolos Rostkofski'nin Halim adındaki Türk askerini kırbaçlaması gündemdeydi. Yunanistan'ın Manastır kentinde Türk askerini kırbaçlayan Rus konsolosu nöbetçi asker vurarak öldürmüştü.

Manastır’da alelâcele toplanan askeri mahkeme hem Halim’in, hem de olay sırasında karakolun dışında bulunan bir diğer askerin idamlarına karar vermişti! Halim’in suçu "cinayet", öteki neferin kabahati de "cinayete mâni olmamak" idi ve cezalar Ruslar’ın gönlünü almak için hemen infaz edilmişti. O dönemde bu idama karşı olan askerler de tutuklanmıştı.

Enver paşa ve Kâzım Karabekir'in hatıralarında yer verdiği bu olay Abdülhamid döneminin anlatılmayan bölümlerinden olduğuna dikkat çekiliyor. Şimdi ise "tokat" sahnesiyle "tarih dersine" hızlı bir giriş yapan TRT dizisinin iki Türk askerinin idam edilmesini de işleyip işlemeyeceği de merak konusu.