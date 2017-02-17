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TRUMP 100 BİN ASKER GÖREVLENDİRİYOR !

Trump 100 bin asker görevlendiriyor !

Trump, izinsiz göçmenleri toplamak için 100 bin kadar askeri görevlendirmeyi düşündüğünü bildirdi.

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Trump yönetimi, izinsiz göçmenleri toplamaları için 100 bin kadar askeri birliğin harekete geçirilmesini düşünüyor.

Associated Press haber ajansının Twitter adresinden son dakika olarak geçtiği haberde, Trump yönetiminin oturma izni olmayan göçmenleri yakalamaları için 100 bin Ulusal Muhafız Birliği askerlerini harekete geçirmeyi düşündüğünü bildirdi.

Trump’ın özellikle Meksika sınırındaki eyaletlerde görevlendirmeyi  düşündüğü güvenlik birimlerinin, Kaliforniya, Arizona, New Mexico, Teksas,  Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas ve Louisiana eyaletlerinde  yasa dışı göçmenleri yakalamaya çalışacağı kaydedildi.

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Beyaz Saray Sözcüzü Sean Spicer gazetecilere yaptığı açıklamada  iddiayı yalanlayarak “Bu doğru değil. Bunu söylemek sorumsuzluktur.” dedi.

Spicer “Keşke bunu yayınlamadan önce bana sorsaydınız. Sonuç olarak ne  olacağını bilmiyorum, fakat bu iddia edilen şeyin olmayacağını biliyorum. Bu  Beyaz Saray’a ait bir belge değil." ifadesini kullandı.

Vatan
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