TRUMP 57 ÜLKEYE ELÇİ ATAYAMADI

Trump 57 ülkeye elçi atayamadı

Trump yönetimi, siyasi görevli tüm elçileri görevden aldıktan sonra dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 57 ülkede henüz diplomatik temsilci görevlendiremedi.

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ABD'de 20 Ocak'ta işbaşına geçtikten sonra siyasi görevli tüm elçileri görevden alan Donald Trump yönetiminin, dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 57 ülkeye henüz diplomatik temsilci atayamadığı bildirildi.

ABD'de yayın yapan "Quartz" adlı haber sitesinde yer alan ve ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, yeni yönetimin aralarında İngiltere, Kanada, Japonya, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi ABD'nin önemli müttefiklerinin de bulunduğu 57 ülkeye henüz elçi atayamadığı kaydedildi.

Önceki Başkan Barack Obama döneminde atanmış tüm siyasi diplomatik temsilcilerin görevine son veren Trump yönetimi, yaklaşık iki aydır boşalan koltukların çoğunu dolduramadı.

Haley ve Friedman atandı

Söz konusu ülkelerin toplam nüfuslarının 3,9 milyara ulaştığı belirtilen haberde, yeni yönetimin şu ana kadar ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile İsrail Büyükelçisi David Friedman'ı atayabildiği hatırlatıldı.

Ayrıca Japonya, Çin ve İngiltere adaylarının belli olduğu ancak ilk iki ülke adaylarıyla ilgili belgelerin halen tamamlanamadığı ifade edildi. İngiltere adayı olarak adı açıklanan Woody Johnson'ın ise henüz resmi adaylık başvurusunun yapılmadığı belirtildi.

Adaylarla ilgili ilk aşama süreçlerin takibini yapan Senato Dış İlişkiler Komitesi yetkilileri, önlerine gelen adayların tüm belgelerinin tam olması gerektiğini ancak bu konuda sorun yaşandığını açıkladılar. Komiteden geçen elçi adaylarının Senato Genel Kurulundaki oylamada da yeterli evet oyunu alması gerekiyor.

Amerikan kamuoyunda bu durum, görevi devraldığı günden itibaren sağlık sigortası yasa tasarısı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülke vatandaşlarına seyahat yasağı ve Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla uğraşan Trump yönetiminin diplomatik temsilcilerini belirleme konusunda yeterince hızlı davranamadığı yorumlarına neden oldu.

AA
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