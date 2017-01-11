Trump açıkladı: "DEAŞ'ı onlar ortaya çıkardı"

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya'nın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna ilişkin iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi. Trump ayrıca "DEAŞ’ı bu yönetim (Obama yönetimi) yarattı." dedi.

Trump, başkan seçildikten sonra New York'ta düzenlediği ilk basın toplantısında, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu iddiaları "uydurma haber" ve "düşmanca" olarak değerlendiren, hasta insanlarca uydurulduğunu ifade eden Trump, "Bu saçmalık belki de kim bilir istihbarat birimleri tarafından sızdırıldı, eğer öyleyse kendilerine muazzam bir leke sürecekler." dedi.

Rusya ile hiçbir anlaşmasının ya da bağının olmadığını, iyi geçinip geçinemeyeceğini bilmediğini ancak iyi ilişkiler kurmayı deneyeceği belirten Trump, Rusya Devlet Vladimir Başkanı Putin'in kendisini sevmesini bir değer olarak nitelendirdi.

"Hillary'nin Putin'e karşı benden daha çetin olacağına inanıyor musun? Kimse gerçekten buna inanıyor mu?" diyen Trump, DEAŞ'ı şimdiki ABD yönetiminin yarattığını ve Rusya'nın DEAŞ ile mücadelede ABD'ye yardımcı olacağını söyledi.

Trump, "Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasında Rusya olduğunu düşünüyorum. Ama başka kişiler ve ülkelerin de hackleme eylemlerinde olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİNİ OĞULLARINA DEVREDİYOR

Trump, şirketlerinin yönetimini oğullarına devrettiğini kaydederek "İki oğlum şirketleri yönetecek ve benimle hiçbir konuyu müzakere etmeyecekler." dedi.

Trump'ın avukatı Sheri Dillon da basın toplantısında açıklama yaparak konunun detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Dillon, Trump'ın devlet işleriyle kendi şirketlerinin işlerini birbirinden ayıracağını, Donald Trump ve kızı Ivanka'nın şirketteki tüm görevlerinden ayrılacağını ifade etti.

Trump, basın toplantısında vergi iadesi bilgilerini ne zaman yayınlayacağını soran gazeteciye tepki göstererek vergi kayıtlarının inceleme altında olduğunu ve bu nedenle açıklayamayacağını söyledi.

Gazetecinin halkın bunu merak ettiğini belirtmesi üzerine Trump, "Benim vergi iadesi kayıtlarımı sadece gazeteciler merak ediyor." diye konuştu.

Trump, yabancı hükümetlerin Trump otellerine yapacakları konaklama bedellerini de hazineye aktaracağını belirtti.

Trump, Rusya'nın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna ilişkin iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi.

Trump ayrıca "DEAŞ’ı bu yönetim (Obama yönetimi) yarattı." dedi.

MEKSİKA SINIRINA ÖRÜLECEK DUVARIN İNŞASINA HEMEN BAŞLANACAK

Meksika sınırına duvar örüleceğini, bunun inşasına hemen başlanacağını ve bunun maliyetinin Meksika hükumetine bir şekilde fatura edileceğini söyledi. Bu vergiler ya da farklı ödemeler ile olacak ama Meksika bunu ödeyecek dedi.

CNN MUHABİRİYLE TARTIŞMA

Trump basın toplantısı sırasında sık sık birçok basın kurumunun yalan ve yanlış haberler yaptığını iddia etti. CNN televizyonu muhabirinin soru sormak istemesi üzerine “Trump siz yalan haber yapıyorsunuz. Sana soru hakkı vermeyeceğim” diyerek muhabir ile atıştı. Ayrıca Rusya’nın kendisi ile ilgili bazı videolar içeren bilgileri elinde tuttuğunu iddia eden internet sitesi ile ilgili olarak da bu yalan haberlerinin karşılığını ödeyecekler ifadesini kullandı.