TRUMP, ADALET BAKANI VEKİLİNİ GÖREVDEN ALDI

Trump, Adalet Bakanı vekilini görevden aldı

ABD Başkanı Trump, 7 ülkenin vatandaşlarına vize yasağı kararına karşı çıkan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden aldı.

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ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden aldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Adalet Bakanlığına vekalet eden Yates'i görevden aldığı bildirilerek, “Adalet Bakanı Vekili Sally Yates Birleşik Devletler vatandaşlarını korumaya yönelik tasarlanmış yasal bir kararnameyi uygulamayı reddederek Adalet Bakanlığına ihanet etmiştir. Bu kararnamenin yasallığı Adalet Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından onaylanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yates’in eski Başkan Barack Obama’nın atadığı bir yetkili olduğu ve sınırlar ile yasadışı göçmenlik konularında zayıf olduğu öne sürüldü.

YERİNE BOENTE GETİRİLDİ

Açıklamada, Yates’in yerine Virginia Doğu Bölge Savcısı Dana Boente’nin atandığı ifade edildi.

Beyaz Saray, Trump'ın Adalet Bakanı adayı Senatör Jeff Sessions'ın bakanlığının onaylanmasının Demokrat senatörler tarafından "siyasi nedenlerle haksız bir şekilde bekletildiğini" savundu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Boente de “Senatör Sessions onaylanana kadar Başkan Trump’ın kabinesinde görev almaktan onur duyarım. Halkımız ve ulusumuzun korunduğunu temin etmek için ülkemizin yasalarını savunacak ve uygulayacağım.” ifadelerini kullandı.

Görevden alınan Yates, bir mektupla Adalet Bakanlığı avukatlarına Trump’ın cuma günü imzaladığı vize yasağı kararını mahkemelerde savunmamaları talimatını vermişti.

AA
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