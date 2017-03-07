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TRUMP, BARZANİ'YE MEKTUP YOLLADI

Trump, Barzani'ye mektup yolladı

ABD Başkanı Trump'ın Barzani'ye gönderdiği mektupta, ortak hareket vurgusu yapıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye gönderdiği mektupta ortak hareket edilmesi halinde engellerin üstesinden gelinebileceğine vurgu yaptığı belirtildi.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın IKBY Başkanı Barzani'ye gönderdiği mektupta her iki taraf arasındaki ortak dayanışma ve yardıma vurgu yapıp, ortak hareket edilmesi halinde mevcut engellerin üstesinden gelinebileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Trump'ın mektubunda, "önümüzde birçok zorluklar var ancak ortak hareket edilmesi halinde engellerin üstesinden gelinebilir, ortak çıkarlar korunup, barış ve istikrar temin edilebilir" görüşlerine yer verildiği kaydedildi.

AA
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