Trump: "Başkalarının bilmediklerini biliyorum"

ABD'nin 20 Ocak'ta görevi devralacak olan seçilmiş başkanı Donald Trump, Rusya'nın, siber saldırı ile ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin 'başkalarının bilmediği şeyler bildiğini' söyledi.

Yeni yıl daveti verdiği Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde, gazetecilerin Rusya'ya yönelik siber saldırı suçlamalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Trump şu ifadeleri kullandı: "Bilgisayar korsanlığı hakkında çok şey biliyorum. Bu, kanıtlaması çok zor olan bir şey. O nedenle (bunu yapan) başkası olabilir. Bilmememiz haksızlık olur. Başkalarının bilmediği şeyler biliyorum. Bu yüzden durumdan emin olamayız."

Trump, hack iddialarına ilişkin bildiğini söylediği şeyleri hemen açıklayamayacağını ancak bunların salı ya da çarşamba günü duyurulacağını da ekledi. Trump'ın bu açıklamaları, ABD yönetiminin, Rusya'nın,siber saldırı yoluyla 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı ettiği bir döneme denk geldi.

TRUMP'IN DANIŞMANI: YAPTIRIMIN ORANTILI OLUP OLMADIĞINI SORACAĞI

Washington'ın sınır dışı ettiği Rus diplomatlar ABD'den ayrıldı Trump'ın üst düzey danışmanlarından biri ise Beyaz Saray'ın 35 Rus diplomatının ülkeden ayrılmasını isteyerek Rusya'ya yönelik orantısız bir yaptırım uygulamış olabileceğini söyledi. ABC'nin "This Week" programında dün röportajı yayınlanan Beyaz Saray'ın gelecek basın sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Barack Obama'nın 2016 başkanlık seçimlerinde siyasi grupları hacklediklerini söylediği iki Rus istihbarat kuruluşuna yönelik geçtiğimiz hafta açıkladığı yaptırımlar hakkında Trump'ın ABD'li istihbarat kuruluşlarıyla görüşeceğini belirtti. Obama aynı zamanda Rusya'nın ABD'ye ait iki tesisten de ayrılmasını istemişti. Spicer, "Soracağımız sorulardan bir tanesi (yaptırımın) neden bu boyutta olduğu. Yani 35 kişi ülkeden gönderiliyor, 2 tesis kapatılıyor; buradaki soru, yapılan hareketlerle alınan bu önlemlerin orantılı olup olmadığı. Belki öyle belki de değil ama bunu düşünmemiz lazım" dedi. Trump, New York'a dönmesinin ardından bu hafta istihbarat kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirecek.

ABD'Lİ İSTİHBARAT KURUMLARI 'OLDUÇA EMİNİZ' DEMİŞTİ

Daha önce CIA'in de aralarında olduğu istihbarat örgütlerinin yetkilileri, Rusya'nın, Hillary Clinton'ın adayı olduğu Demokrat Parti'ye yönelik siber saldırılar üzerinden Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği konusunda 'oldukça emin' olduklarını açıklamıştı. Fakat yetkililer, buna inanmalarının sebeplerine ilişkin herhangi bir kanıt sunmamıştı. Moskova ise ABD seçimlerine herhangi bir biçimde müdahale edildiği iddialarını reddediyor.