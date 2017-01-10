Trump damadını başdanışman yaptı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, damadı Jared Kushner'i başdanışmanlarından biri olarak atadı. Hem içişleri hem de dışişleri konularında danışmanlık yürütecek olan Kushner Trump'ın seçim kampanyasında aktif çalışmıştı.

Ivanka Trump ile evli olan Kushner, gayrimenkul alanında çalışıyor.

Demokrat Partililer, Trump ve Kushner'in akraba olması sebebiyle ve potansiyel anlaşmazlıklara dikkat çekerek, atamanın gözden geçirilmesini talep etti.

Temsilciler Meclisi Hukuk Komitesi üyeleri, Adalet Bakanlığı’na ve Hükümet Etik Kurulu’na devreye girme çağrısında bulundu. Fakat Trump’ın ekibi, yetkililerin akrabalarına iş vermesini engelleyen yasanın, Beyaz Saray’daki pozisyonlar için geçerli olmadığını savunuyor.

Cumhuriyetçi Donald Trump, 20 Ocak’ta 45’inci ABD Başkanı olarak Beyaz Saray’a çıkacak.