Trump destekçileriyle karşıt gruplar birbirine girdi

ABD’nin California eyaletinde Orange'da bulunan Huntington Plajı’nda Trump destekçileri ile karşıtları karşı karşıya geldi. Tam bir çatışmanın yaşandığı olaylar sonunda 3 kişi biber spreyi kullanmaktan, 4 kişi şiddet ve saldırı suçundan gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump destekçileri California eyaletinde bulunan Huntington Plajı’nda gösteri düzenledi. Ancak Trump karşıtları da bölgeye gelince iki karşıt görüşlü topluluk sakin durmadı.

Tam bir kaosun yaşandığı plajda yaklaşık 2000 Trump destekçisinin toplandığı ardından Trump karşıtlarının bölgeye geldiği belirtiliyor. Yaklaşık 30 kişilik gruba Trump destekçilerinin şiddet uyguladığı, söz konusu grubun da yasa dışı olan biber spreyi kullandığı belirtiliyor.

Olayda bir çok kişinin hafif şekild etralandığı ifade ediliyor.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 3 kişi biber spreyi kullanmak, 4 kişi ise şiddet ve saldırı suçundna gözaltına alındı.

Haber ajansları tarafından geçilen görüntülerde Trump karşıtı olduğu belirtilen genç bir adam etrafını saran Trump destekçileri tafından tartaklanıyor, bir Trump taraftarı adamın boynunda sarılı giysiyi boğarcasıan çekmeye çalışıyor.

Fotoğraflarda bir destekçinin başka bir adamın yanına gelip adamın kulağına bağırdığı görülüyor. Bir başka olayda ise yerde yatan bir adam Trump destekçisi tarafından tekmelerle ve yumruklarla dövülüyor. Trump karşıtı bir yandan bu sırada biber spreyi sıkmaya çalışıyor.

Trump karşıtı görüşlü protestocuların Trump destekçilerinin düzenleyeceği yürüyüşü bir insan duvarı örerek engellemek istedikleri ancak amaçlarını yerine getiremed