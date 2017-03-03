Trump döneminin ilk İHA saldırısı: 2 ölü

Pakistan'ın kuzeyindeki Kurra bölgesinde iki kişi, ABD'ye ait olduğu belirtilen İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırı, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde Pakistan'da gerçekleşen ilk İHA saldırısı olarak kayıtlara geçti.



Afganistan sınırında yer alan Kurra bölgesinde meydana gelen olaya dair açıklama yapan yerel bir hükümet yetkilisi, öldürülen iki kişinin 'militan' olduğunu öne sürdü. Ancak söz konusu kişilerin 'cesetleri tanınmaz halde olduğu için kimliklerinin henüz teşhis edilemediği' belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir diğer hükümet yetkilisi ise, İHA'nın Afganistan bölgesinden sınırı geçerek motosiklet üzerindeki iki kişiyi hedef aldığını, sonrasında tekrar Afganistan'a döndüğünü kaydetti. Saldırı, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde Pakistan'da gerçekleşen ilk İHA saldırısı olarak kayıtlara geçti.



Bi Afganistan Talibanı yetkilisi saldırıda öldürülenlerden birinin örgütün Hakkani ağı komutanı Sakıp Ullah, bir diğerinin ise Hakkani sorumlularından Qari Abdullah olduğunu bildirdi.



ABD'nin Mayıs 2016'da gerçekleşen son İHA saldırısında, Afganistan Talibanı lideri Molla Ahtar Mansur ve şoförü Belucistan'ın güneybatısında öldürülmüştü.