''Trump dosyasını yayınlayanlar fahişelerden beter''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'in elinde ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump hakkında 'şantajlık belge ve görüntü" olduğunu iddia edenlerin "fahişelerden beter" olduğunu söyledi.



Rus istihbaratının siyasete atılmadan önce Donald Trump’ı gözetlemesi için bir sebep olmadığına dikkat çeken Putin, iddiaların “tamamen saçmalık” olduğunu belirtti.

ABD’nin önde gelen gazetelerinde çıkan haberlerde, Kremlin’in elinde, Trump’ın bazı seks işçileriyle cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntüleri ve iş hayatı hakkındaki “zarar verici” bilgiler olduğu iddia edilmişti.

‘RUS İSTİHBARATI HER AMERİKALI MİLYARDERİ TAKİP EDECEK DEĞİL’

Rusya’nın elinde, Trump’ın Moskova’daki Ritz-Carlton otelinin “Kral dairesinde” kaldığı sırada, bir grup fahişe ile görüntülendiği bir videonun olduğu konuşuluyor.

Ancak bu iddialar henüz resmi kaynaklarca doğrulanmış değil.

Moskova’da bir basın toplantısında konuşan Putin, “Trump Moskova’ya geldiğinde… herhangi bir siyasi figür değildi, siyasete atılma hedefi olduğundan bile haberimiz yoktu” dedi.

Putin ayrıca, istihbarat yetkililerinin “her Amerikalı milyarderi takip edemeyeceğini” ifade ederek, “Bu tamamen saçmalık” diye konuştu.

‘DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARIYLA…’

Belgelerin “açıkça sahte” olduğunu söyleyen ve belgeleri yayınlayanları “seçilmiş başkanın meşruluğunu sarsmaya” çalışmakla suçlayan Putin, sözlerine şöyle devam etti:

“En başta o bir yetişkin, ikinci olarak, hayatı boyunca güzellik yarışmaları düzenlemiş ve dünyanın en güzel kadınlarıyla tanışmış bir adam. ‘Sosyal sorumluluğu düşük’ kızlarımızla buluşmak için bir otele kaçmış olduğunu hayal edemiyorum.”

Putin gülerek, “Elbette ki onların dünyanın en iyileri olmalarına rağmen…” diye ekledi ve Trump’ın böyle bir tuzağa düşmeyeceğini kaydetti.

Donald Trump’la ilgili görüntü ve bilgileri içeren bir istihbarat raporunun iki sayfalık özetinin Trump’ın yanı sıra ABD Başkanı Barack Obama’ya ve istihbarat komisyonlarında görevli bazı Kongre üyelerine de gösterildiği öne sürülmüştü.

Trump’ın Rusya ile ilişkisine yönelik dosyayı hazırlayan eski MI6 ajanı Christopher Steele’in FBI yetkilileriyle, İngiliz hükümetinin izni sonrası görüştüğü de iddialar arasında.

Trump ve Putin ise, yaptıkları açıklamalarla bu haberlerin “sahte” olduğunu savunmayı sürdürüyorlar.