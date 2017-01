Trump: ''En iyi dostum Mehmet Ali Yalçındağ''

Fox Haber’in sabah haberleri “ Çalar Saat’i sunan İsmail Küçükkaya, dün sabahki programında ilginç bir açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı özel görüşmenin önemli notlarını ekranda kamuoyu ile paylaşan İsmail Küçükkaya, görüşme “ Türk – Amerikan “ ilişkilerine geldiğinde, Başbakan’ın sözü Mehmet Ali Yalçındağ’a getirerek, şöyle konuştuğunu anlattı:

“ Sayın Trump, Sayın Cumhufbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Mehmet Ali Yalçındağ için “ He is my best friend “ ( O Benim en iyi dostum ) dedi. Beklentimiz var Trump’tan. İyimseriz. Bizim böylesine uygun bir ilişki mekanizmamız var. ( Mehmet Ali Yalçındağ’ı kast ediyor ) “

Hatırlanacağı gibi, işadamı Mehmet Ali Yalçındağ, Trump’ın seçim zaferinin ertesi gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonda Trump ile görüşmesini sağlamıştı.

Görünen o ki, Türk – Amerikan ilişkilerinde yeni dönemde Mehmet Ali Yalçındağ kilit bir rol oynayacak.

İsmail Küçükkaya’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamını, yukarıdaki videoada ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz.