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TRUMP HAKKINDA ŞOK SORUŞTURMA

Trump hakkında şok soruşturma

FBI, ABD Başkanı Donald Trump'a soruşturma başlattı, Trump, seçim kampanyasına yardım etmeleri için Ruslarla anlaşma yaptığı iddialarını reddetti...

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James B. Comey, Başkan Donald Trump ile Rusya arasında var olduğu ileri sürülen ilişkinin soruşturulduğunu açıkladı.

Amerika Başkanı Donald Trump ise seçim kampanyasına yardım etmeleri için Ruslarla anlaşma yaptığı iddialarını reddetti. Trump, bunun seçimi kaybettikleri için Demokratlar tarafından uydurulduğunu kaydetti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Obama dönemindeki istihbarat direktörü James Clapper ve diğerlerinin Moskova ile kendisinin işbirliği yaptığı konusunda kanıt olmadığını söylediğine dikkat çekti. Trump, “Bu yalan haber ve herkes bunu biliyor” dedi.

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Trump bu açıklamayı FBI Başkanı ile Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) Direktörü’nün Rusya’nın seçim sürecine müdahil olup-olmadığı konusunda İstihbarat Komisyonu’nun konuyla ilgili oturumuna katılmadan önce yaptı.

Trump tweet mesajlarında kendisinin dinlendiği iddialarına hiç değinmedi, Trump, Kongre, FBI ve diğerlerinin bilgiyi kimin sızdırdığını bulması gerektiğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, üst düzey Cumhuriyetçiler ve Demokratlar başkanın 4 Mart’taki iddiasını destekler nitelikte kanıt olmadığını söylediler.

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