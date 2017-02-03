Trump: İran ateşle oynuyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili çok sert bir açıklama yaptı.

İran'ın hafta sonunda gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin yankıları sürüyor.

İran'ın bu hamlesine ABD'den sert bir yanıt daha geldi.

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İran ateşle oynuyor" ifadesini kullandı.

Trump, attığı tweet'te, kendisinin İran'a karşı, selefi Barack Obama kadar "kibar" olmayacağını belirtti.

İRAN'DAN JET CEVAP

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter'dan paylaştığı açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada tehditlerin İran'ı etkileyemeyeceğini ifade etti.

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran, güvenliğini halkından aldığından tehditlerden etkilenmez. Biz asla savaşı başlatan olmayacağız, ancak sadece kendi savunma araçlarımıza güveniriz" dedi.