SON DAKİKAİSTANBUL TRAFİĞİNDE PAZARTESİ KABUSU

TRUMP, İRAN'A ''BİR NUMARALI TERÖRİST DEVLET'' DEDİ

Trump, İran'a ''bir numaralı terörist devlet'' dedi

ABD Başkanı Trump, İran'a ağır sözlerle yüklendi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD Başkanı Donald Trump İran'ı "bir numaralı terörist devlet" olarak niteleyerek, önceki yönetimin Tahran'la imzaladığı anlaşmayı "hayatımda imzalandığını gördüğüm en kötü anlaşma." diye eleştirdi.

Trump Fox News televizyonu sunucusu Bill O'Reilly'e konuştu.

Barack Obama yönetimini P5+1 ülkeleriyle, İran ile imzaladıkları nükleer anlaşmasının hayatında gördüğü en kötü anlaşma olduğunu ifade eden Trump, Obama yönetiminin hiçbir sebep yokken imzaladığını söyledi.

Anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğine yönelik soruya "göreceğiz" cevabını veren Trump, "Şunu söyleyebilirim, ülkemiz onların umurunda değil. Onlar bir numaralı terörist devlet. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, şöyle devam etti:

"Ülkemize saygıları yok. Şimdi artık hep beraberiz deselerdi anlardım ve anlaşmaya bağlı kalırdım ama tam tersi oldu. Cesaretlendiler ki uçaklarımızı takip ediyorlar, küçük botları ile gemilerimizin etrafında dönüyorlar ve böyle bir anlaşma yapacak kadar aptal birilerinin olduğuna inanamadıkları için bize olan saygılarını yitirdiler."

"Ülkemiz de masum değil"

Trump, O'Reilly'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e saygı duyup duymadığı sorusuna "Evet, Putine saygı duyuyorum." dedi.

Ancak, Putin'e saygı duyuyor olmasının onunla iyi ilişkiler kuracağı anlamına gelmediğinin altını çizen Trump, şöyle devam etti:

"O ülkesinin lideri. Rusya ile iyi geçinmek iyi geçinmemekten daha iyidir diyorum. Ve Rusya'da büyük bir mücadele olan DEAŞ ve İslami terörizm konusunda bize yardım ederse bu iyi bir şey ve onunla iyi geçiniriz ama bilmiyorum."

O'Reilly'nin "Putin bir katil" çıkışına ise Trump "Pek çok katil var. Bizde de çok katil var. Ülkemizin o kadar masum olduğunu mu düşünüyorsun?" cevabını verdi.

Sunucunun ABD'nin yöneticilerinizden katil olan kimseyi bilmediğini ifade etmesi üzerine Trump, ABD'nin de çok fazla hata yaptığını, başından beri kendisinin Irak savaşına karşı olduğunu ve o savaşta çok fazla insanin öldürüldüğünü söyledi.

Seçmen kayıtlarındaki usulsüzlük

Seçmen kayıtlarındaki usulsüzlük iddialarına da değinen Trump, birçok kişinin kendisinin üç milyon civarında usulsüz seçmen kaydının yapıldığı iddiasına katıldığını söyledi.

Bazı eyaletlerde ölülerin seçmen olarak gösterildiğini, bazı kişilerin iki eyalette seçmen kaydı yaptırdığını, iki eyalette de oy kullandığını, hatta vatandaş olmayanların seçmen kaydı yaptırdığını savunan Trump, konuyu kuracağı bir komisyonla inceleteceğini söyledi.

Trump, şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Yardımcısı (Mike) Pence'in başkanlık edeceği bir komisyon kuracağım ve her şeyi çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz."

AA
845
Osmaniye'de mide bulandıran olay !Osmaniye'de mide bulandıran olay !
32 milyar dolarlık miras ortada kaldı32 milyar dolarlık miras ortada kaldı
O silahın ne olduğu ortaya çıktıO silahın ne olduğu ortaya çıktı
Seks tuzağıyla gasp ediyorlar !Seks tuzağıyla gasp ediyorlar !
Ahmet Türk'ten fotoğraf açıklamasıAhmet Türk'ten fotoğraf açıklaması
Ece Seçkin öğrencileri coşturduEce Seçkin öğrencileri coşturdu
Almanya PKK ile adeta aşk yaşıyorAlmanya PKK ile adeta aşk yaşıyor
El Bab'a Türk Bayrağı asıldıEl Bab'a Türk Bayrağı asıldı
Kılıçdaroğlu: "Bu iş parti değil, vatan meselesi"Kılıçdaroğlu: "Bu iş parti değil, vatan meselesi"
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS