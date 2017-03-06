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TRUMP İŞİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR! YİNE VİZE YASAĞI GETİRDİ

Trump işin peşini bırakmıyor! Yine vize yasağı getirdi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzaladığını bildirdi.

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Beyaz Saray, Trump’ın yeni vize düzenlemesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada vize sınırlaması getirilen ülkelerin İran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya olduğu belirtildi.

Trump’ın daha önce imzaladığı kararname hemen yürürlüğe girmişken, yeni imzalanan kararnamenin 16 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlanacağı ve böylece muhtemel karışıklıkların önüne geçileceği kaydedildi.

Irak yeni kararnameden çıkarıldı

Daha önce imzalanan kararnamede yer alan Irak’ın yeni kararnameden çıkarılması dikkat çekti. Beyaz Saray’ın açıklamasında, Irak’ın ABD Hükümetiyle işbirliği içerisinde olarak, vize başvurusunda bulunacak vatandaşlarını güvenlik sorgulamasına tabi tutacağı kaydedildi.

Ayrıca yeni düzenlemeden ABD'de yasal oturma hakkına sahip Yeşil Kartıların (Green Card) ve halihazırda geçerli bir Amerikan vizesi taşıyanların etkilenmeyeceği ifade edildi.

Önceki düzenlemede "ikinci bir talimata kadar ABD'ye kabulleri durdurulan" Suriyeli mültecilerin yeni düzenlemede diğer mültecilerle aynı statüde ele alındıkları ve tüm mülteci programının 4 aylığına askıya alınacağı bilgisi de yer aldı.

Yeni kararnamede ABD'ye alınan mülteciler konusunda da yeni bir düzenlemenin getirilmesi dikkat çekti. Yeni kararnamenin uygulamaya geçmesiyle birlikte ABD, 120 günlüğüne hiçbir ülkeden mülteci kabul etmeyecek. 

AA
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