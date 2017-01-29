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TRUMP KARŞITLARINA GÖZALTINDA !

Trump karşıtlarına gözaltında !

ABD Başkanı Trump'ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarına getirdiği yasak nedeniyle bir çok yerde gösteri düzenleniyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda 12 kişinin gözaltına alınması ortalığı karıştırdı. ABD’deki bir çok havalimanlarını dolduran göstericiler söz konusu gözaltıları protesto etti. Ancak yaşanan olaylarda onlarca kişi daha gözaltına alındı. Katılımın yoğun olduğu protestolarda oldukça ilginç görüntüler de yaşandı.

Trump'ın göreve gelişinin ilk haftasında, Irak, Suriye, İran, Sudan,  Libya, Somali and Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasının ardından, Los  Angeles Uluslararası Havalimanı'nda  ve San Francisco Havalimanı'nda  gözaltına alınan kişiler için gösteri düzenlendi. 

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Los Angeles'ta bir grup aktivist ve hukukçu öncülüğünde bir araya  gelen yüzlerce gösterici, LAX Havalimanı'nnda gözaltına  alınan 7 kişinin serbest bırakılması için eylem yaparak Trump'ın kararını  protesto etti.

"ELLERİNİ AİLEMİN ÜZERİNDEN ÇEK"

Protestoda, "Nefrete hayır, korkuya hayır, mülteciler hoş geldiniz"  sloganları atılırken, eylemci grup ellerinde mumlar ve pankartlarla gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

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Gösterilere katılan Müslüman ABD'lilerden biri "Biz buradayız" bir kız çocuğu ise "Ellerini ailemin üzerinden çek" yazan pankarlar taşıdı.

İRAN ASILLI 2 KİŞİ HAVALİMANINDAN GERİ GÖNDERİLDİ

Pasquarella, Kopenhag'dan öğrenci vizesiyle ülkeye gelen İran asıllı  bir kadının havalimanından Kopenhag'a  geri gönderildiğini, oğlunun yanında  yaşamak için ABD'ye gelen 70 yaşındaki bir diğer İranlının da ülkesine  gönderildiğini söyledi.

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Bu arada, İran'a yaptığı seyahat dönüşünde LAX Havalimanı'nda  gözaltına alınan göçmenlik vizesi sahibi 28 yaşındaki Neda Daemi'nin de 10 saat  tutulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

SFO Havalimanı'nda toplanan yüze yakın aktivist ve avukat Trump'ın  kararını ve gözaltıları protesto etti. Havalimanında yakınlarını bekleyenlerle  görüşerek gözaltında tanıdığı bulunanları tek tek tesbit eden grup, bu kişilere  hukuki destek teklifinde bulundu.

Öte yandan, ABD Gümrük ve Muhafaza memurları SFO Havalimanındaki   gözaltıları reddederken, protesto için havalimanına gelen avukatlardan Susie  Hwang, İranlı üç kişinin gözaltında olduğuna dair bilgi aldıklarını aktardı.

İran'dan geldiği öğrenilen Mehdi Rad isimli şahsın SFO Havalimanı'nda  üç saat tutulduktan sonra serbest bırakılması ise göstericiler tarafından  sevinçle karşılandı.

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KONGRE ÜYELERİ DE PROTESTOLARDA

Protestoya katılan New York Demokrat Parti Kongre Üyesi Nydia Velazquez ve Jerrold Nadler birlikte Trump'ın kararına karşı açıklamalarda  bulundu.

Kongre üyesi Velazquez konuşmasında, "Amerikan halkı için üzücü bir  gün, bu bizim kim olduğumuzu göstermiyor, Amerikan değerlerine karşıdır" dedi.  Açıklamasında bunun yaşam ve ölüm meselesi olduğunu belirten Velazquez, "Bu tür  eylemler ulusal güvenliğimizi baltalamaktadır ve bizim başkan Donald Trump bunu  anlamıyor." diye konuştu.

"BİZ KÖPRÜLER ULUSUYUZ DUVARLAR DEĞİL"

Nadler de "Biz köprüler ulusuyuz, duvarlar değil" dedi. "Bu insanlar  ABD için tehdit oluşturmuyor ve ABD silahlı kuvvetleriyle uzun süre çalışmışlar  ve vizeleri de bu nedenlere dayanıyor." ifadesini dile getiren Nadler, "ABD ile  yıllarca birlikte çalıştıklarını söylememek utanç vericidir" düşüncesini aktardı.

DALLAS HAVALİMANINDA 50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

New York dışındaki hava alanlarında da onlarca kişi gözaltına alındı.  Amerikan  İslam İlişkileri Konseyi İcra Direktörü Alia Salem  ABD'nin Dallas-Fort  Worth Uluslararası Havalimanı'nda 50 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İKİ SURİYELİ AİLE GERİ GÖNDERİLDİ

Bu arada Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda, ABD Gümrük ve  Muhafaza memurları tarafından gözaltına alınan ve daha sonra geri gönderildikleri  belirtilen 2 Suriyeli aile için akşam saatlerinde mumlu anma gösterisi düzenlendi. Suriyeli aile Katar'ın başkenti Doha'dan ABD'ye gelmişti.

New York Federal Mahkemesi, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan  başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya almış olsa da karara tepkilerin ülke genelinde protestolarla devam etmesi bekleniyor.    

Milliyet
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