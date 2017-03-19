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TRUMP, MERKEL'İ KIZININ YANINA OTURTTU

Trump, Merkel'i kızının yanına oturttu

Trump döneminde ABD'yi ilk kez ziyaret eden Almanya Başbakanı Merkel, Beyaz Saray'da zor anlar yaşadı.

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Gazetecilerin tokalaşırken fotoğraf istemesi üzerine Trump’a “El sıkışalım mı” teklifi havada kalan Merkel, iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda ise resmi bir sıfatı olmasa da Trump’ın danışmanlığını yapan kızı Ivanka’nın yanına oturmak zorunda kaldı.

Toplantıyı bizzat kendisi de iş kadını olan Ivanka Trump’ın (35)  organize ettiği belirtildi.

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Toplantının konusu özel sektörün çalışanlara nasıl daha iyi eğitim verebileceğiydi. Ivanka, masada Alman şirket yöneticilerinin yer aldığı tarafta Merkel’in yanına oturdu. Merkel’in Ivanka Trump’ın yanına oturduğunu görünce önce sorgulayan bakışlar attığı, sonra da buzların eridiği, sohbete başladıkları görüldü.

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Trump masada, Merkel ve kızı Ivanka’nın karşısında oturdu.

TWEET ATTI...

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yalan haberlerden duymuş olduklarınıza rağmen, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile harika bir toplantı yaptım. Bununla birlikte Almanya, kendisine sağlanan güçlü ve oldukça pahalı savunma için NATO ve ABD’ye büyük meblağlarda para ödemek zorunda” dedi.

BAŞKAN’A ‘YALAN HABER’İ SORDU

Almanya Başbakanı Merkel ile Trump’ın basın toplantısında söz alan Alman DPA ajansı muhabiri Kristina Dunz, Trump’a yönelttiği soruyla Merkel’i gülümsetirken sosyal medyanın da kahramanı oldu. Dunz, “Basında çoğulculuktan niye çekiniyorsunuz? Niye doğru olmadığını bilerek ‘yalan haber’ yayıyorsunuz” diye sordu. Bunun üzerine söz alan Trump, “Hoş, kibar bir muhabir” dedikten sonra basın mensubunun sorularıyla ‘yalan haber’ yaydığını söyledi.

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