Trump milyonlarca dolar bağış toplamış

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçiş süreci için yaklaşık 6,5 milyon dolar bağış topladığı ortaya çıktı.

ABD Genel Hizmetler Yönetimi'ne sunulan resmi belgelere göre, Trump ve ekibinin, geçiş dönemindeki faaliyetleri için 15 Şubat'a kadar 6,5 milyon dolarlık bağış toplandı.

"Trump for America" adlı organizasyona yapılan bağışların büyük bölümünün, 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından gerçekleşmesi ise dikkati çekti.

Belgeler, bağışçılar arasında onlarca şahıs ve şirketin yanı sıra finans ve enerji sektörlerinin çıkarlarını savunan çeşitli grupların da yer aldığını gösterdi.

Donald Trump'ın geçiş ekibi, bağışlardan elde edilen 6,5 milyon dolarlık finansmanın yaklaşık 4,6 milyon dolarını harcadı. Bu harcamanın yarısını, çalışanlara ödenen ücretler ve seyahat giderleri oluşturdu.

ABD Başkanı Trump'ın başkanlık seçimleri için topladığı bağışların toplamı 400 milyon doları aşmıştı. Trump'ın sürpriz bir zaferle mağlup ettiği Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ise yaklaşık 770 milyon dolar toplamıştı. Seçim kampanyası için Clinton yaklaşık 752 milyon dolar, Trump ise 382 milyon dolar harcamıştı.

ABD Federal Seçim Komisyonunun (FEC) kurallarına göre, kullanılmayan bağışlar yardım kuruluşlarına ya da siyasi partilere yeniden bağışlanabiliyor. Ayrıca, kalan bağışlar gelecek yıllarda yapılacak diğer seçimlerde yarışacak adaylar için de tutulabiliyor.