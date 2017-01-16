Trump NATO'ya da karşı

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Barack Obama'dan devralacak olan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump İngiliz gazetesi The Times ve Alman gazetesi Bild'e röportaj verdi.



Trump'la röportajı İngiliz The Times gazetesi adına İngiltere Eski Adalet Bakanı ve iktidardaki Muhafazakar Partili milletvekili Michael Gove, Alman Bild gazetesi adına ise gazeteden ayrılacağını belirten Kai Diekmann yaptı.



ABD Başkanlığını bu hafta devralacak Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sığınmacı politikasını eleştirerek, "Merkel sığınmacıları ülkesine alarak feci bir hata yaptı." dedi.

MERKEL VE PUTİN'E ÖVGÜ



Trump'ın New York’taki çalışma ofisinde yapılan röportajda cuma günü ABD Başkanlığı'nı devralacak Trump, görevine Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenerek başlayacağını, ancak bu güvenin ne kadar süreceğini zamanın göstereceğini kaydetti.

"MERKEL FECİ HATA YAPTI"



Almanya Başbakanı Merkel'e "büyük saygı duyduğunu" vurgulayan Trump ancak Merkel'in 1 milyondan fazla sığınmacıyı Almanya topraklarına kabul etmesini eleştirdi.



Trump, "Bence Merkel tüm bu sığınmacıları ülkesine alarak feci bir hata yaptı. Kimse bu insanların nereden geldiğini dahi bilmiyor. Yani bence Merkel feci bir hata yaptı, kötü bir karar aldı" dedi.

"AB'DEN BAŞKA ÜLKELER DE AYRILACAK"



"AB, Almanya'nın aracı oldu" diyen ABD'nin yani Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nden İngiltere gibi ayrılmak isteyen başka ülkelerin de olacağını savundu.



Nükleer silahların azaltılması yönünde imzalanacak bir anlaşma karşılığında Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldıracağını da ifade eden Trump, "Rusya'ya yönelik bazı yaptırımlar var. Bakalım Rusya ile bazı iyi anlaşmalara varabilecek miyiz. Bence nükleer silahlar ciddi ölçüde azaltılmalı. Bu (anlaşmanın) bir parçası" dedi.

"MUSUL FELAKETE DÖNÜŞTÜ"



ABD'nin önceki yönetimler dönemindeki dış politikasını da eleştiren Trump, Irak'ın işgaliyle ilgili "Muhtemelen ülkemiz tarihinin en kötü kararıydı. İşgal, arı kovanına çomak sokmaktı" dedi. Trump ayrıca Afganistan'daki durumun kötüye gittiğini ve Musul'u tekrardan ele geçirme girişimlerinin de felakete dönüştüğünü söyledi.



Donald Trump, ABD'nin sınırlarının kuvvetlendirilmesi çerçevesinde ise gelecek hafta pazartesi günü birkaç düzenlemenin imzalanacağını bildirerek, bu kapsamda Avrupa ülkeleri vatandaşlarının ABD'ye girişine sınırlamalar getirilebileceğini kaydetti.



BREXIT'E DESTEK



İngiltere'de Brexit kampanyasının başını çeken isimlerden olan Muhafazakar Partili milletvekili Michael Gove'un İngiltere'nin ABD ile serbest ticaret anlaşması konusunda ilk sırada yer alıp almayacağı sorusu üzerine Trump, "Bence harikasınız, son derece iyi gidiyorsunuz" cevabını verdi.



Trump, göreve gelmesinin ardından ABD ve İngiltere arasında hızlı bir şekilde karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının sağlanacağına işaret etti.



"NATO MİYADINI DOLDURDU"



NATO'nun miyadını doldurduğunu iddia eden Trump, "NATO'nun sorunları olduğunu uzun zaman önce söyledim. Birincisi miyadı doldu çünkü çok uzun zaman önce kuruldu. İkincisi ülkeler ödemeleri gereken parayı ödemiyor" dedi.