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TRUMP OTOMOTİV DEVLERİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Trump otomotiv devlerini köşeye sıkıştırdı

Donald Trump, ABD'de ticaret yapmak isteyen otomotiv firmalarının ülkede üretim yapmak zorunda olduğunu belirtti.

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Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son dönemdeki sözleriyle ABD'den ayrılan istihdamı geri getirmeye başladığını vurgulayarak, "Otomotiv firmaları ve diğerleri, eğer ülkemizde iş yapmak istiyorlarsa, üretimi tekrar burada yapmak zorundalar." ifadesini kullandı.

Donald Trump, seçim kampanyası sırasında üretimlerini ABD dışına taşıyan şirketlere geri dönmeleri çağrısı yapmış aksi halde ağır vergiler ödeyecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Trump'ın sözleri üzerine Ford'dan 3 Ocak'ta yapılan duyuruda, Meksika'da 1,6 milyar dolara mal olacak fabrika yatırımının iptal edilerek söz konusu plan yerine, ABD'nin Michigan eyaletinde şirketin 700 milyon dolarlık yatırım yapacağı ve bunun 700 kişilik yeni istihdam sağlayacağı bildirilmişti.

Uzmanlar, Trump'ın serbest piyasaya yapmayı planladığı müdahalelerin uzun vadede Amerikan ekonomisini ve piyasaları olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Amerikalı şirketler, 1970'li yıllardan itibaren ABD'nin otomotiv merkezi olarak bilinen Michigan eyaletindeki üretimlerini, ucuz iş gücü imkanı sunduğu için Meksika, Güney Amerika ve Asya'ya taşımaya başlamış ve sonucunda Michigan eyaletinin en büyük şehri olan Detroit, 2013'te iflasını açıklamıştı.

AA
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