TRUMP OTOMOTİV DEVLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Trump otomotiv devleriyle görüştü

ABD Başkanı Trump, otomotiv firmalarıyla görüşmesinin ardından hisseler uçuşa geçti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda Amerikalı otomotiv endüstrisi liderleriyle bir araya geldiği bildirildi.

Trump'ın General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'in üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yapıldı.

Amerikalı şirketlerin üretimlerini ABD'ye taşımaları için "vergi oranlarında önemli ölçüde kesintiye gidilerek firmalara çok büyük ivme sağlanacağı" belirtilen açıklamada, ABD'nin otomotiv endüstrisi üzerindeki çevresel regülasyonların da sınırlandırılacağı aktarıldı.

Açıklamanın ardından, General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'in New York borsasında işlem gören hisselerinde artışlar görüldü.

Borsanın kapandığı saatte, General Motors ve Ford'un hisse başına değeri yüzde 1 ila yüzde 2,4 artış kaydetti, Fiat Chrysler'in hisseleri de yüzde 5,8 değer kazandı.

Otomotiv devlerinin yeni istihdam vaatleri

Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce, General Motors ABD'de 1 milyar dolarlık yatırımla 450 kişilik, Fiat Chrysler ise 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturacağı sözünü vermişti.

Ford ise Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine ABD'de 700 milyon dolarlık yatırım yaparak 700 kişilik yeni istihdam oluşturacağını duyurmuştu.

AA
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