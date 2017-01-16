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TRUMP POTUS'U KULLANMAYACAK

Trump POTUS'u kullanmayacak

ABD Başkanlığı'na seçilen Trump resmi başkalık hesabını kullanmayacağını açıkladı.

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ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın resmi başkanlık hesabı yerine 20 milyon  takipçisi olan kendi Twitter hesabını kullanmayı sürdürmeyi planladığı bildirildi

ABD Başkanlığını cuma günü devralacak Donald Trump'ın,  başkanlığın resmi Twitter hesabı yerine kendi hesabını kullanmaya devam etmeyi  planladığı kaydedildi. 

NBC televizyonun Trump'ı takip eden muhabiri Kelly O'Donnell,  Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Trump'ın geçiş ekibinden kaynaklar, Donald  Trump'ın başkanlığı devralmasının ardından da "@potus" hesabına geçmeyeceği ve  kendi "@realDonaldTrump" hesabını kullanmayı sürdürmeyi planladığını söylediler."  ifadesini kullandı.

Başkanlığa oturmaya hazırlanan Trump'ın, Twitter'dan yaptığı  açıklamalar, ABD ve dünya gündemini belirliyor.

Donald Trump'ın başkanlık döneminde uygulamayı planladığı politikalara  ilişkin açıklamlarının yanı sıra politikacılar ve gazetecilerle polemiklere  girdiği @realDonaldTrump hesabının 20 milyonun üstünde takipçisi var.

Mart 2009'da bu hesabı kullanmaya başlayan Trump'ın bugüne kadar 34  binden fazla tweet attığı görülüyor.

Başkan Barack Obama ise ABD Başkanlığı için 2013 yılında açılan resmi  Twitter hesabını (@potus) kullanıyor. Bu hesabın ismi "Amerika Birleşik  Devletleri Başkanı" (President of the United States) ifadesinin kısaltmasından  geliyor.

Dolayısıyla Obama başkanlık görevinden ayrılınca 13 buçuk milyon  takipçisi olan bu hesabı da bırakacak.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin ekim ayında yapılan açıklamada, 20  Ocak'ta "@potus" hesabındaki tüm tweetlerin kaldırılarak ulusal arşive  aktarılacağı, hesabın da yeni başkana boş olarak devredileceği duyurulmuştu.

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