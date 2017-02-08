Trump: Putin'i tanımam

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tanımadığını ve Rusya'da hiçbir anlaşma gerçekleştirmediğini bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'i tanımıyorum, Rusya'da hiçbir anlaşmam yok. Aynı zamanda Obama İran ile, "Bir numaralı terörist" ile anlaşma yapabilir, bunda bir sorun yok!" ifadelerini kullandı.

Daha önce Fox News'e konuşan Trump, Putin ile anlaşacağından emin olmadığını, fakat uluslararası terörizmde Rusya'nın yardımını beklediğini belirtti.