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TRUMP SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Trump sosyal medyayı salladı

Kamyoncularla buluşan ABD lideri Trump, direksiyona geçmesi olay oldu.

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Beyaz Saray'da kamyoncuları ağırlayan ABD liderinin direksiyona geçmesiyle olanlar oldu, fotoğraflar anında sosyal medyada yankı buldu.

Mimikleri ve verdiği pozlarla Gündem olan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez kamyoncularla buluştu.

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Beyaz Saray'da gerçekleşen randevuda kamyon endüstrisinin yönetcileriyle bir araya gelen ABD lideri, direksiyona geçince kendinden geçti.

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Trump'ın çıldırdığı anları uluslararası haber ajansları birçok kareyle dünyaya servis etti. Fotoğraflar anında etkisini sosyal medyada gösterdi, birçok caps peş peşe yayınlandı.

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Bir kullanıcı Trump'ı bir bebek arabasının direksiyonuna yerleştirdi, bir başkası ise Mad Max Fury Road filmiyle eşleştirdi.

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Bir başka caps ise, Trump'ın sürekli atıştığı Arnold Schwarzenegger'in kült filmi Terminatör'e gönderme yaptı.

Milliyet
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