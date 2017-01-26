Trump, Suriye'de güvenli bölge için düğmeye basıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, imzalayacağı bir kararname ile "Suriye'de halkın korunması için güvenli bölgeler oluşturulması" talimatı vereceği iddia edildi.

Amerikan medyasında yer alan ve açık kaynaklarda görülebilen imzasız bir başkanlık kararname taslağında, "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması" maddesi yer aldı.

"Yabancıların Terörist Saldırılarından Ülkeyi Korumak" başlıklı taslağın altıncı maddesinde "Suriye halkının korunması için güvenli bölgeler oluşturulması" öneriliyor.

Taslak metinde ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının, Suriye'de ve komşu ülkelerde güvenli bölgeler oluşturulması için 3 ay içinde taslak bir plan hazırlaması öngörülüyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan bir Pentagon yetkilisi ise konuya temkinli yaklaşarak "söz konusu taslağı teyit edemeyeceklerini" ve "henüz kendilerine iletilmiş bir kararın olmadığını" söyledi.

Trump, önceki hafta İngiltere'nin The Times ve Almanya'nın Bild gazetelerine Ortadoğu'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmalıydık. Öyle yapmış olsaydık (mülteci krizi) çok daha ucuza mal olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı taslak kararnamede, mülteci ve göçmenlerin ülkeye kabulü ile ilgili yeni düzenleme ve prosedürler de dikkati çekti.

İkinci talimata kadar Suriye'den mülteci kabulü bloke ediliyor

Taslak kararname Suriye'den ikinci talimata kadar mülteci kabulünü bloke ederken diğer ülkelerden de 120 gün boyunca herhangi bir mülteci kabulünün yapılmamasını öngörüyor.

Belirtilen süre tamamlandıktan sonra ise sadece İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörünün ortak onay verdiği ülkelerden mülteci kabul edilmeye başlanacak.

Mülteci sayısı 50 bine iniyor

Taslakta, bir önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 110 bin olan yıllık mülteci kabul üst sınırının 50 bine indirildiği görülüyor.

Onaylanması halinde söz konusu kararname kapsamında 30 gün süresince Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen'den gelenler, hangi vize veya belgeleri olursa olsun ABD'ye alınmayacak.

İnsan hakları ve özgürlükler konusunda hakkında "özel kaygı" duyulan ülkeler listesinde yer alan ülkelerin vize işlemleri 60 gün askıya alınacak. Bu süreden sonra İç Güvenlik ve Dışişleri Bakanlığı ile ulusal istihbarattan istenen bilgileri temin etme konusunda üzerine düşeni yapmayan ülkelerin vatandaşları ABD'ye giremeyecek.

Taslak kararnameye göre, ABD'ye gelen veya gelecek bütün yabancılar için biyometrik giriş-çıkış takip sistemi kurulacak. Benzer şekilde 38 ülkeye uygulanan vize muafiyeti programı süresiz olarak askıya alınıp karşılıklı anlaşmaların "karşılıklı olarak uygulanıp uygulanmadığı" incelenecek.