TRUMP TOWER'DA BÜYÜK PANİK

Trump Tower'da büyük panik

New York 5. Cadde üzerinde bulunan Trump Tower'da şüpheli paket paniği yaşandı.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a ait olan ve New York şehrinde 5. Cadde üzerinde bulunan Trump Tower'da şüpheli paket tedirginlik yarattı. Boşaltılan binada şüpheli paket üzerinde yapılan incelemeler sonrası paketten çocuk oyuncakları çıktı.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan işadamı Donald Trump'ın seçim ofisi ve konut olarak kullandığı 5. Cadde'deki Trump Tower'da şüpheli paket paniği yaşandı. Güvenlik güçlerini alarma geçiren şüpheli paket nedeniyle, tüm çalışanlar ve alış veriş için Trump Tower'da bulunan kişiler binadan çıkartıldı. Büyük bir panik yaşanmasına neden olan şüpheli paketten çocuk oyuncakları çıkması üzerine durum normale döndü.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay esnasında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, binada bulunanların yapılan uyarı sonrası koşarak binadan çıktıkları görülüyor.

DHA
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