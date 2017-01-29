TRUMP VE PUTİN ANLAŞTI !

Trump ve Putin anlaştı !

ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'le yaptığı telefon görüşmeşinde DEAŞ'a karşı birlik olma konusunda anlaştı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde terör örgütü DEAŞ’a karşı birlik olma kararı çıktı.

45 dakika süren telefon görüşmesi hakkında Kremlin Sarayı şu açıklamayı yaptı: “Telefon görüşmesinde iki lider de istikrarlı ve gelişen ikili ilişkiler görmek istediklerini söyledi. İki lider, ilişkileri ‘eşit seviyede’ geliştirmek kararını aldı.

Görüşmede özellikle Ortadoğu bölgesinde yaşanan olaylara geniş yer ayrıldı. Büyük tehdit haline gelen uluslararası terörizm ile mücadele üzerinde duruldu.

Rusya ile ABD’nin, aralarında gerçekçi bir işbirliği başlatarak DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiği tespitinde bulunuldu.

Telefon görüşmesi sırasında ayrıca İran, Kuzey Kore, Ukrayna krizi ve nükleer silahlar konularına da değinildi. ”    

Hürriyet
339
Alaattin Çakıcı mı, Sedat Peker mi ?Alaattin Çakıcı mı, Sedat Peker mi ?
İstanbul'da gemi karaya oturduİstanbul'da gemi karaya oturdu
Minik Tolga'nın acı ölümüMinik Tolga'nın acı ölümü
Yıldırım-May görüşmesinden sürpriz karar çıktıYıldırım-May görüşmesinden sürpriz karar çıktı
Referandum kararını balkona astıReferandum kararını balkona astı
Akıllara durgunluk veren plan!Akıllara durgunluk veren plan!
''Sınırsız'' satışı yasaklandı''Sınırsız'' satışı yasaklandı
Bilecik’te Atatürk fotoğrafına soruşturmaBilecik’te Atatürk fotoğrafına soruşturma
Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklamasıAziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS