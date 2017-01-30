Trump, vize sınırlamasını 'Obama örneği' ile savundu

ABD Başkanı Trump, konu ile ilgili yayınladığı bir açıklama ile tartışmalı vize sınırlaması kararını savundu. Trump, benzer bir kararın, Obama yönetimi tarafından 2011 yılında Irak vatandaşlarına uygulandığını ifade ederek, "biz baskıdan kaçanlara karşı şefkatli olmaya devam edeceğiz. Ama bunu yaparken ülkemizde yaşayanları ve sınırlarımızı korumayı da sürdüreceğiz" dedi.

Başkanlık yönergesi ile yürürlüğe konulan vize sınırlamaları ile ilgili ise ABD'deki 16 eyaletin başsavcısı yönergenin "anayasaya aykırı" olduğu açıklamasını yaptı.

Trump'ın Cuma günü imzaladığı yönerge, ABD'nin göçmen programını 120 gün boyunca askıya alıyor, Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini "süresiz" durduruyor, aralarında İran ve Irak'ın da bulunduğu 6 Müslüman çoğunluklu ülkeden ABD'ye girişi sınırlıyor.

İmzalanan yönerge sonrası hali hazırda ABD uçaklarında olan birçok kişi indikleri havaalanlarında gözaltına alındı.

Vize sınırlaması sonrası, "geçerli vizeleri olmasına karşın" çok sayıda kişinin bulundukları ülkelerden kalkacak ABD uçaklarına binmeleri de engellendi.

Gözaltına alınanlara destek vermek için binlerce kişi ülkedeki havaalanlarında toplandı.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray ve New York'ta bulunan Trump Kulesi çevresi de protesto toplantılarına adres oldu.