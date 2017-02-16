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TRUMP YİNE MEDYA VE İSTİHBARATI SUÇLADI

Trump yine medya ve istihbaratı suçladı

ABD Başkanı Trump, istifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in Rus Büyükelçi ile görüşmesi bağlamındaki bazı belgelerin medyaya "yasa dışı" şekilde sızdırıldığını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, "Rus Büyükelçi ile görüşmesi" etrafında başlayan tartışmalar sonucunda önceki gün istifa eden eski Ulusal Güvenlik DanışmanıMichael Flynn'e sahip çıkarak, "General Flynn harika bir adam. Daha önce de dediğim gibi yalancı medya kendisine çok ama çok haksızca davrandı. Ayrıca belgelerin sızdırılması bir suçtur." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir soru üzerine önceki gün istifa eden Flynn hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Yalancı" olarak nitelendirdiği medyanın Flynn'e çok haksızca muamelede bulunduğunu savunan Trump, istifa süreciyle ilgili hem medyaya hem de istihbarat kurumlarına yüklendi.

"General Flynn harika bir adam. Daha önce de dediğim gibi yalancı medya kendisine çok ama çok haksızca davrandı. Ayrıca belgelerin sızdırılması bir suçtur." ifadelerini kullanan Trump, gizli kalması gereken birçok belgenin kolayca medyaya sızdığını ve bunun uzun zamandır yapıldığını savundu.

"Gizli bilgiler şeker gibi dağıtılıyor"

Öte yandan Trump, sabah saatlerinde de "Trump yönetiminden bazı isimlerin Rusya ile bir süredir yakın temasta olduğu" şeklindeki iddialarla ilgili açıklamalar yaptı.

Bu iddiaları "anlamsız" şeklinde nitelendiren Trump, medyanın buradaki amacının "Demokratların başkan adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın hatalarını örtmek" olduğunu iddia etti.

Paylaşımlarında Amerikan CNN ve MSNBC kanalları ile New York Times ve Washington Post gazetelerini hedef alan Trump, "Buradaki asıl skandal, gizli bilgilerin 'istihbarat' eliyle şeker gibi dağıtılıyor olmasıdır. Hiç Amerikan bir tavır değil." ifadelerini kullandı.

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