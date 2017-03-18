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TRUMP'A AİT ÖZEL BİLGİLER ELLERİNE GEÇTİ

Trump'a ait özel bilgiler ellerine geçti

Amerikan Gizli Servisi'nde çalışan bir görevlinin içinde hassas bilgilerin yer aldığı bilgisayarı çalındı.

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Amerikan Gizli Servis’inde çalışan bir görevlinin hassas bilgiler içeren dizüstü bilgisayarı New York’ta bindiği araçtan çalındı. Bilgisayarda, Başkan Donald Trump’ın, New York’taki evi ve şirketinin merkezi olan Trump Tower’ın kat krokileriyle, acil durum tahliye planları yer alıyordu.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Amerika’da başkanların güvenliğinden birinci derecede sorumlu olan kuruluş konumundaki Gizli Servis hırsızlık iddiasını doğruladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, çalışanlara verilen dizüstü bilgisayarların birkaç aşamalı güvenlik sistemine sahip olduğu, disklerde şifre bulunduğu, ancak bunlarda gizli bilgilerin yer almadığı kaydedildi.

New York polisi, hırsızlık olayından sonra, Gizli Servis çalışanının çantasını birkaç sokak ötede buldu, ancak dizüstü bilgisayara hala ulaşılamadı.

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